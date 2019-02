Bojovat s francouzskými kily se dařilo jen chvíli. Došly síly, soudí Auda

Český tým se na přelomu první a druhé čtvrtiny sérií 14 bodů dostal do vedení a vypadalo to, že by mohl dosáhnout i na patnáctibodový rozdíl, jenž by mu zajistil první místo v tabulce.

Jenže Francie se pak probudila, prakticky vymazala hostující střelce a došla si pro pohodlné vítězství.

„V určitém momentu nám došly síly. Přece jen mají velké, vysoké hráče a hrají hodně fyzicky. Nám tihle typičtí vysocí pivoti chyběli,“ řekl Auda.

„Myslím, že na začátku se nám to ještě dařilo krýt, ale bojovat s takovým soupeřem celý zápas stojí hodně sil a tam byl trochu problém,“ dodal.

Výběr trenéra Ronena Ginzburga se tak musel spokojit s třetím místem. Češi navíc prohráli třetí ze čtyř zápasů od zářijové výhry v Bosně, která jim zajistila historickou účast na mistrovství světa.

„Rádi bychom byli první, ale cíl byl dostat se na mistrovství a ten jsme splnili dávno. A jestli tam jdeme z prvního, druhého, nebo třetího místa, už roli nehraje,“ uvedl Auda.

Jistota postupu navíc dala českému týmu šanci vyzkoušet nové a mladé hráče. Ve Francii tak podruhé za seniorský výběr nastoupil osmnáctiletý rozehrávač Vít Krejčí. „Byla to pro něj super zkušenost. Může nám pomoct, ale bylo vidět, že na takovou úroveň nemá zkušenosti,“ řekl Auda.

Talentovaného mladíka však pochválil za nečekaně sebevědomou organizaci hry. „Od rozehrávače se to čeká, ale líbí se mi, že se toho nebojí a jen tak neodevzdává balony. Chce hru organizovat a je hodně energický, což přenáší i na tým. Navíc při protiútoku tlačí ostatní hráče rychleji na soupeřovu půlku, což hodně pomáhá,“ přidal pivot italské Pistoie.