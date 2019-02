Francie bude chtít skórovat, smečovat. Češi si „bosenské sekáčky“ nevezmou

Češi, kteří si historickou účast na mistrovství zajistili už loni v září, se ve čtvrtek rozloučili s domácími fanoušky výhrou 69:64 nad Bosnou a Hercegovinou.

„Bosna to přijela osekávat a presovat po celém hřišti. My chtěli hrát basket, oni bořit. Dát doma 69 bodů, to je nic moc na to, že jsme chtěli díky jistému postupu bavit fanoušky,“ řekl Palyza.

Před nedělním zápasem (hraje se od 17:00) je však Palyza přesvědčený, že proti Francii čeká český tým mnohem otevřenější partie. „Bude to basketbalovější. Domácí budou chtít hrát rychle, skórovat a smečovat. My se jim budeme muset přizpůsobit, ale nejsme tým jako Bosna, abychom to osekávali, také chceme hrát,“ uvedl nejlepší střelec české ligy.

„Sice máme postup v kapse, ale poslední zápasy v listopadu se nám moc nepovedly. Prohra po špatném závěru s Francií a v Rusku to také nebyla žádná sláva. Takže je super, že jsme teď porazili Bosnu, ale chceme vyhrát i tady a ukázat, že na mistrovství patříme,“ dodal hráč Olomoucka.

Česká nominace duel kvalifikace MS ve Francii Rozehrávači: Viktor Půlpán (Pardubice), Vít Krejčí (Zaragoza, Šp.), Tomáš Vyoral (Nymburk).

Křídla: Jaromír Bohačík, Vojtěch Hruban, Pavel Pumprla (všichni Nymburk), Lukáš Palyza (Olomoucko), Blake Schilb (Reims, Fr.). Pivoti: Patrik Auda (Pistoia Basket, It.), Martin Kříž, Martin Peterka (oba Nymburk), Šimon Puršl (Svitavy) Realizační tým: Ronen Ginzburg (trenér), Petr Czudek, Jan Pospíšil (asistenti trenéra). Do nominace se nevešli křídelník Petr Šafarčík (Nymburk) a pivot Ondřej Kohout (Pardubice)

Výhra nad Bosnou a nečekaná ztráta Francie ve Finsku dala výběru trenéra Ronena Ginzburga naději na první místo. Češi by však v neděli v Nantes museli zvítězit větším rozdílem než v listopadovém domácím duelu s Francií, který po nepovedené koncovce 0:18 prohráli 65:79.

„Myslím, že to na poradě před zápasem zazní, ale byla by chyba na to od začátku myslet. Nejdřív se musíme na soupeře dobře připravit a říct si, kde jsou silné a slabé stránky Francie. Na skóre můžeme myslet až na konci zápasu podle toho, jak se to bude vyvíjet,“ uvedl Palyza.

„Papírově by asi 99 procent lidí řeklo, že šance není. Ale v průběhu kvalifikace jsme ukázali kvalitu a bude záležet na aktuální formě, jak to vyjde Francii a jak nám. Ale podle mě vyhrát venku o patnáct bodů zase tak nereálné není,“ prohlásil Palyza.