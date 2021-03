Krejčí si v zámoří nenechá ujít souboj jeho Zaragozy s Nymburkem

„Bude to rozhodně hodně zajímavý zápas. Oba týmy znám velmi dobře. Zaragoza je teď v dobré fázi sezony, dostala se z nepovedeného začátku sezony a teď je na dobré cestě. Teď jsou na tom nejlépe. Za začátku byly problémy, střídali se hráči na rozehrávce, ale teď je tam mladý Javi Garcia a tuhle pozici vyřešili,“ řekl Krejčí v rozhovoru pro klubový web Nymburka.

„Také už se dali dohromady s trenérem a začíná to tam fungovat. Co se bavím s klukama, tak nálada je tam dobrá a jsou na správné cestě. Stále bojují o to, aby se dostali do play off ve španělské lize, ale také chtějí v Champions League uhrát co nejlepší výsledek,“ uvedl Krejčí.

Ještě loni v červenci se po losu Ligy mistrů těšil na souboj s Nymburkem, později se ale z osmičlenných skupiny staly jen čtyřčlenné a na souboj nedošlo. I pro Krejčího se sezona vinou zranění a pak i po draftu otočila jinam. Se spoluhráči se ale o českém sokovi bavili je povrchně.

„Zápasů je tolik, že detailně soupeře rozebíráme až těsně před zápasem. Takže na nějaké podrobnosti nedošlo. To si asi zjišťovali až teď. Mě mrzí, že tehdy k souboji nedošlo, protože jeden můj sen byl zahrát si se Zaragozou proti českému týmu,“ prohlásil. „Oba týmy jsou ofenzivně hodně nadané a bude to hodně rychlá hra. Bude záležet na tom, kdo bude mít lepší obranu, protože oba týmy jsou schopné v útoku dominovat. Myslím, že to bude vyrovnaný zápas až do úplného konce.“

Krejčí působil v Zaragoze v mládežnických týmech už od roku 2014 a v té době byl klub ve špičce španělského basketbalu. „Pak přišly horší roky, ale od roku 2018 se tam basket zase hodně zvedl. Pořád je to hlavně fotbalové město, jako snad každé ve Španělsku, ale teď to tam jde opravdu hodně nahoru a má opravdu hodně fanoušků,“ uvedl.

V této sezoně po nepodařeném začátku bojuje o play off, v Lize mistrů si může opět zahrát Final Eight, na němž v říjnu v Aténách skončila čtvrtá.

„Na začátku této sezony se dohrávalo Final 8 Ligy mistrů a to byl pro nás velmi důležitý turnaj a kladl se na to důraz. Kvůli zraněním a nepovedenému začátku se nám moc nepovedl. V průběhu sezony se kladl větší důraz na španělskou ligu, ale už mají Final 8 na dosah, tak se tam určitě chtějí vrátit. Ale už tam nejsem, tak nevím, jak moc se na to soustředí. Ale jsem si jistý tím, že úspěch v Champions League je pro ně velmi důležitý. Já si s klukama píšu pravidelně, nejen o basketu. S většinou z nich jsem byl dvě sezony,“ dodal Krejčí.