Němci explodovali k rekordu Ligy mistrů. Snad se vystříleli, doufá Hruban

Do dějiště utkání se Nymburk přesunul rovnou z Brna, kde hrál v sobotu první utkání po 16 dnech a naladil se vítězstvím 101:82. Boj o postup do Final Eight má středočeský klub dobře rozehraný, protože doma porazil před třemi týdny i Dinamo Sassari 90:89. Po odvetě s Bambergem bude hrát hned ve čtvrtek v Zaragoze, příští týden v úterý na Sardinii proti Sassari a hned ve čtvrtek 8. dubna bude hostit Zaragozu.



Bamberg nastoupil v Nymburce oslabený a pak prohrál i v Zaragoze, ovšem v odvetě se španělským celkem doma kraloval a vyhrál 117:76. V utkání dal 21 trojek, což je nejvíce v historii Ligy mistrů.

„Výkon Bambergu proti Zaragoze mě nevylekal. Nečekal jsem, že dají skoro 120 bodů, ale myslel jsem si, že vyhrají. Přeci je to tým, který v základní skupině ani jednou neprohrál. Teď měli trochu smůlu na zranění, ale proti Zaragoze už byli téměř kompletní. Dát 21 trojek je opravdu hodně, ale doufejme, že si to vybrali a druhý takový večer po sobě mít nebudou,“ řekl nymburský kapitán Vojtěch Hruban, který během karantény stihl doléčit svalové zranění.

„Výše výhry Bambergu nás překvapila, ale jen to potvrzuje, že v této sezoně může každý porazit každého. Každý zápas je úplně jiný. Je to opravdu zvláštní sezona. Také s Bambergem to bude úplně jiný zápas. U nás jim chybělo několik hráčů, navíc je posílila ta výhra nad Zaragozou, takže sebevědomí jim chybět nebude. Bude to těžší zápas než u nás,“ uvedl další křídelník Petr Šafarčík.

Hlavními oporami Bambergu jsou Devon Hall, který byl se 24 body nejlepším střelcem prvního souboje, společně s italským reprezentantem Michelem Vitalim a podkošovým hráčem Davidem Kravishem, který ale poslední zápas vynechal. Do hry se naopak vrátil další americký pivot Chase Fieler, hru tvoří Bennet Hundt a Tyler Larson.

„Uzdravili se jim další hráči, kteří umí vystřelit. Musíme pokrýt hlavně Halla a Vitaliho. To bude klíč k úspěchu. A důležité bude, co budeme předvádět my jak v útoku, tak i v obraně a jestli se nám podaří vrátit do formy jako před pauzou,“ podotkl zkušený pivot Petr Benda, který také doléčil zranění.

Bamberg si kvůli opatřením v Německu prohodil s Nymburkem pořadatelství prvního duelu, ale nakonec se mu nepodařilo odvetu uspořádat doma. Využil halu v Laktaši, kde hraje Ligu mistrů bosenský klub Igokea. „Bamberg tím ztrácí výhodu domácího prostředí. Věřím, že to bude pro nás výhoda. Oni v té hale ještě nehráli, my také ne. Teda já ano, ale to už je 11 let. Tehdy jsme tam vyhráli. Takže na to mám dobré vzpomínky,“ řekl Benda.

Nymburk byl v karanténě už v říjnu, kdy pak navíc nemohl společně trénovat, protože v Česku platil zákaz přípravy ve vnitřních prostorách. Za těchto podmínek tehdy opožděně vstoupil v Dijonu do základní skupiny Ligy mistrů a prohrál 61:85. „Teď máme čtyři dny a navíc zápas s Brnem k tomu. To nám hodně pomůže, abychom se dostali do tempa a znovu rozeběhli,“ věří Hruban.