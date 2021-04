Vítěz bere postup. Neporažený Nymburk jde proti vedoucí Zaragoze

Pokud by uspěla Zaragoza, může teoreticky spolu s ní slavit i Nymburk v případě, že Bamberg v souběžně hraném utkání porazí doma Sassari. Amielův tým se vrátil do hry v sobotu v lize v Brně po dvoutýdenní karanténě kvůli koronavirové nákaze a nad Bambergem i přes manko 18 bodů v průběhu zápasu dokázal vyhrát 91:80.

Duel se hrál na neutrální půdě kvůli protiepidemickým opatřením. Z Bosny a Hercegoviny se Nymburk vydal domů autobusem a do Zaragozy letí až ve čtvrtek v den utkání.

„Shodli jsme se, že když se vyhrálo, tak se cesta autobusem snášela lépe, než kdybychom dostali kotel, na který to prvních 15 minut vypadalo. Po příjezdu to nebylo tak hrozné, jak jsem čekali. Docela slušně jsme se v autobuse vyspali, cesta byla dobrá, tak snad v pohodě,“ řekl hrdina úterního utkání Lukáš Palyza, který nastřílel životních 26 bodů.

„Ve třech dnech dva takto těžké zápasy, to je třeba dobře zregenerovat, jít si lehnout, odpočinout si. Důležitý bude i dnešní večerní trénink, na kterém probereme taktiku a proběhneme se,“ prohlásil Palyza.

„Pro spoustu z nás to bude premiéra, protože do Španělska cestujeme až v den zápasu. Vždy se lítá den nebo dva dny předem. Věřím, že se to na nás neprojeví a že si přeneseme tu vítěznou mentalitu a chuť i do zápasu ve Španělsku,“ doplnil.

Nymburk bude opět postrádat rozehrávače Retina Obasohana, který doléčuje následky onemocnění. Nejistý je start kapitána Vojtěcha Hrubana, který v úterý už v první čtvrtině odstoupil pro svalové zranění. S menším zranění zápas dohrál Jerrick Harding.



Zaragoza v minulých dvou sezonách skončila šestá ve španělské lize, která je považovaná za nejlepší v Evropě, teď je dvanáctá. V Lize mistrů loni došla do semifinále. V tomto ročníku ji po nepovedeném začátku převzal nový trenér Sergio Hernández, jenž v roce 2019 dovedl Argentinu do finále mistrovství světa.

„S trenérem už se dali dohromady a začíná to tam fungovat. Co se bavím s klukama, tak nálada je tam dobrá a jsou na správné cestě,“ uvedl reprezentant Vít Krejčí, který v úvodu sezony patřil na soupisku Zaragozy, ale po draftu do NBA si ho stáhla Oklahoma City a připravuje se tam na návrat po zranění kolena.

Z Nymburka v říjnu odešel do Zaragozy slovinský rozehrávač Luka Rupnik, ale v klubu už nepůsobí. Klíčovou postavou je kanadský kapitán Dylan Ennis, který diriguje hru Zaragozy.

Dylan Ennis ze Zaragozy v zápase se Sassari

Spolu s ním jsou hlavními postavami Argentinec Nicolás Brussino, německý reprezentant Robin Benzing, Američan Rasheed Sulaimon, nedávné posily pod koš Elias Harris a Jacob Wiley, ale i 216 centimetrů vysoký islandský reprezentant Tryggvi Hlinason.

Duel začne ve 20:00, přímý přenos vysílá Nova Sport.