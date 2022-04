Jsme silnější, je si jistý ústecký Pecka. Jen to ve čtvrtfinále prodat

„Vyvíjí se to líp, než jsem očekával. Mám velký respekt před Kolínem, loni byli třetí, ale máme na to dostat se do semifinále. Jsme silnější, jen to musíme prodat,“ řekl ústecký tahoun Ladislav Pecka.

Zatímco v prvním utkání play off nasázel Adam Číž, hvězda Medvědů, dechberoucích 35 bodů, ve druhém už třináct a v úterý pouhé tři.

„První zápas, kdy ty ohromné body dal, se vymyká normálnostem. Ve druhém už byl unavený, proto i dneska ve druhém poločase nehrál, aby se pošetřily síly. Ústí vedlo až o 16 bodů, ale i s dalšími hráči jsme byli schopní se přitáhnout,“ uvedl kolínský kouč Miroslav Sodoma.

Že Číže stáhl ze hry, překvapilo ústeckého trenéra Jana Šotnara. „Čekal jsem, že s ním budou hrát až do konce, že tady zkusí vyhrát už třetí zápas. Ale klíčové hráče pošetřili až na středu,“ pochopil to Šotnar. „Číž je výborný, musíte na něj mít připravených víc variant obrany. Dvakrát to na něj fungovalo, ale nikdy nevíte, kdy se probudí. Třeba už středa může být jeho den a budeme mít zase problém.“

Eliminovat rozehrávače Číže je i podle Pecky klíč k úspěchu: „Poprvé nám to nevyšlo, pak jsme si řekli, co udělat líp. On musí být strašně unavený. Za dva zápasy odehrál 85 minut, neumím si představit, jaké to je pro něj ráno vstávat.“

Ve třetí partii plály emoce, rozhodčí řešili strkanici mezi domácím Faitem a kolínským Lošonským.

„Je to přece play off! Dokud nelítají pěsti, neteče krev, není to agresivní, tak drobné strkanice a hádky mezi hráči tomu dodávají šťávu. Doufám, že to nepřeroste v něco jiného,“ přeje si Šotnar. I ve středu se na Slunetě startuje v šest večer. „Oba týmy hrají v obraně nad své možnosti, čekáme ještě, že se víc chytneme v útočné fázi.“