Konflikt s „řiditelem autobusu“ přinesl kouči před evropským finále bizarní zranění

O incidentu informovala média a také sdružení euroligových trenérů, jež se postavilo na stranu svého člena.

Řidič autobusu údajně zvolil pro desetiminutovou cestu do haly trasu, která zabrala čtyřicet minut, navíc měl nadměrně hlasitě puštěnou hudbu. Když Can neuspěl s opakovanými žádostmi o její ztišení, chtěl to udělat sám, v tom okamžiku ale šofér dupl na brzdu, podle turecké strany schválně.

Kouč klubu z Ankary v důsledku prudkého zastavení vrazil hlavou do předního skla tak silně, že prasklo. Can musel být převezen na ošetření a večerní zápas odkoučoval s krčním límcem. Podle vedení klubu ho čeká třítýdenní rehabilitace.

VOLE @VOLEapp Türk Telekom Başantrenörü Erdem Can, kafileyi taşıyan otobüsün şoförünü ikaz etmek için ayağa kalktığında şoförün kasıtlı olarak ani fren yapması sonucunda kafasını cama vurdu. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün ön camı kırıldı.



Boyunlukla antrenmana çıkan Can, sonrasında sedyeyle…

„Neviníme Eurocup ani Gran Canarii, ale ten člověk, který to způsobil, za to zaplatí,“ řekl novinářům generální manažer týmu Önder Kulcebas.

Odškodnění za zranění se ve večerním finále Can nedočkal, jeho svěřenci podlehli domácímu týmu 67:71 a do Euroligy se na rozdíl od vítězů nekvalifikovali.