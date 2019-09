Satoranský: Mně to Japonci otrávili, ale máme výhru. Ohromně důležitou!

Pořádná šichta to byla, ne že ne. „Mně osobně to Japonci otrávili. Vytvářeli neustále tlak na míč,“ líčil jediný Čech hrající NBA. „Je to hodně atypický soupeř, hrozně rychle běhají do protiútoků. V těch jsme, myslím, udělali dobrou práci. Zastavovali jsme je.“

Satoranský stihl za první půli jen čtyři body, po pauze už přidal 11; dále zaznamenal šest doskoků a sedm asistencí. Výrazně přispěl k tomu, že Česko porazilo tým kolem hvězdičky Ruie Hačimury 89:76.

„Ale skvělý zápas odehráli hlavně Jarda Bohačík a Blake Schilb, kteří nás střelecky táhli,“ ocenil kanonýry dne, již se shodně zastavili na 22 bodech.

Jak důležitý byl jejich apetit při trojkách?

Velice. Ne vždycky se nám dařilo postavit akci, kterou jsme chtěli, neměli jsme úplně dobrý timing, ale střelba nás podržela. Právě Boči a Blake dávali těžké trojky na konci klaksonu, to určitě pomůže. My jsme věděli, že i když jsme na začátku nehráli dobře, stejně jsme za první poločas dali 45 bodů. To je pro tým cenné. Pak už jsme byli schopní hrát i na jejich zónu.

Přesto to byl boj do samého konce, že?

Za žádného stavu nebylo rozhodnuto. Oni hrají hrozně rychle dopředu a opravdu byli celé utkání v bojovném módu, nechali tam všechno. Hačimura ve druhém poločase dával velice těžké střely, taky Watanabe hrál dobře. Proto jsme museli pořád zůstat pevní.

A máte výhru na mistrovství světa, první v historii.

Vítězství je samozřejmě strašně důležité, ale nebylo to nic jednoduchého. Jejich tlak na míč je hodně nepříjemný.

Kolik energie jste spotřebovali?

My jsme se nepřipravovali na to, kolik sil nám tenhle zápas vezme - šli jsme do toho tak, jako by už neexistoval žádný další zápas. Přesně to je na turnajích ten nejlepší přístup. Věděli jsme, že to nebude nic snadného, což také nebylo. Měli jsme tam některé úseky, kdy jsme nebyli tolik trpěliví, ale vždycky jsme dali koš v důležitých momentech, když jsme to zrovna potřebovali.

A přichází zápas o vše, čtvrteční bitva s Turky.

Myslím, že zítra bychom si měli hlavně odpočinout, připravit se fyzicky. Čeká nás totiž další nesmírně těžké utkání, Turci taky hodně tlačí na míč, ukázali to už v prvním zápase s Japonskem. Uvidíme, jak dopadnou proti Americe. Ale pro nás je podstatné, abychom do toho zase dali všechno. Tak jako dneska.