Klíčová bitva je tu. A Japonci chápou: Satoranský je pro nás problém

Výrazy japonských basketbalistů korespondovaly s pošmourným počasím a šedým nebem, které teď sevřely čínské megaměsto. Olympiáda v Tokiu se blíží, hýčkají si snad nejsilnější národní tým historie… A premiéru na světovém šampionátu nezvládli. Vůbec. Turecku podlehli 67:86.

„Veškerý rozdíl mezi oběma týmy vznikl už na začátku. Turci na soupeře vlítli a Japonci chvílemi nevěděli, co dělat. Než se pořádně rozkoukali, prohrávali o patnáct,“ říkal Pumprla poté, co duel se spoluhráči zpětně sledoval na videu. „Manko už nedokázali dohnat. Turci nám ukázali, kudy vede cesta.“

Země vyznávající kulturu pokory se v tomto směru v Šanghaji předvedla přesně tak, jak byste očekávali. Japonci vršili komplimenty na turecké vítěze – a sebe nešetřili.

„Čtyřicet minut hráli lepší basketbal. Jsou velmi silní, zato my jsme vůbec neukázali, co umíme,“ líčil Juta Watanabe, který si zkusil NBA. „Je to cenná lekce. Já i většina kádru hrajeme svoje první mistrovství světa, všechno pro nás bylo nové. Jsme mladí, poučíme se z toho.“

To, zda dokáží z módu pokořeného nováčka bleskově přepnout, bude velkou otázkou pro úterní duel, který začíná od 10.30 českého času.

Poslední významný vzájemný zápas se odehrál v roce 2016 v olympijské kvalifikaci v Bělehradě a Češi ho bez potíží zvládli. Kádr asijské země se ovšem výrazně obměnil, hlavním esem je v něm Rui Hačimura, designovaná budoucí hvězda Washington Wizards. Navíc byl tehdy sen o Riu pro Čechy i Japonce shodně daleko, zato nyní?

„Pro oba celky to znamená hodně,“ uvědomuje si Pumprla. „Pro nás může ještě víc než pro ně jít o postup ze skupiny. A teoreticky si můžeme zajistit účast v příští olympijské kvalifikaci,“ připomíná, že i pokud by Češi skončili ve skupině třetí, přenesli by si pak do další fáze o 17. až 32. místo body za výhru – a ty by je mohly přiblížit klání o Tokio; Japonci mají letní hry jako pořadatelé jisté.

Češi se pilně připravují na Hačimuru, Japonci mají jiný a logický terč. „To víte, že znám Satoranského. A vím, že s ním bude problém,“ říkal Nick Fazekas, rodilý Američan s japonským pasem, jenž si také vyzkoušel NBA. Podobně mluvil i Hačimura, který by Satoranského potkal ve Washingtonu, pokud by české eso v létě nezvolilo přestup do Chicaga: „Je vysoký, umí střílet i nahrávat, režíruje ostatní. Musíme si na něj dávat pozor.“

Japonský basketbalista Rui Hačimura

Minisouboj nejvýraznějších tváří obou protivníků leccos napoví, ale rozhodovat by neměl. To spíš fakt, zda Japonci změní svoji duševní i tělesnou odolnost. Proti Turecku byli rozhození z těsné obrany, úvod vyloženě prospali.

„I když se jim proti Turecku nevedlo podle představ, mají dost slušnou sestavu a rozhodně nebudou chtít turnaj žádným způsobem odevzdat,“ odmítá Pumprla jakékoli podcenění. „Nemůžeme ze dne na den měnit svoji hru jenom proto, že jsme to viděli u Turků. Naštěstí jsme taky schopní prezentovat se stejně tvrdým způsobem. A pokud jsme se dokázali srovnat s agresivitou Američanů, mám za to, že Japoncům můžeme dělat velké problémy.“