Zázrak z Tojamy. Na japonské basketbalové eso bude platit tvrdost

Šanghajská aréna Oriental Sports Center údivně zahučela, když se Hačimura zničehonic odhodlal ke smeči - se silou godzilly. Tureckého soupeře zválcoval, ač se z hlediště zdálo, že podle fyzikálních zákonů prostě nemůže na koš dosáhnout.

Devítka draftu NBA tak vysoko byl letos Rui Hačimura, Washington Wizards už mu chystají místo.

Jenže on je výjimečný. Už v 21 letech jde o nejlepšího basketbalistu, jakého kdy Japonsko mělo. Což značí největší překážku pro Česko: pokud chce na světovém šampionátu pomýšlet na postup, musí v úterý od 10.30 Hačimuru zastavit.

„On ze hřiště moc nesleze,“ čeká kapitán Pavel Pumprla. Ale Turecko ukázalo cestu: „Pokud se nám povede dostat ho do frustrace, hledá si každou příležitost ke střele, tím se tlačí do těžkého zakončení, což roztáčí negativní spirálu.“

Není snadné býti apoštolem, což je Hačimurova role; i pro 206 centimetrů vysoký a 105 kilogramů vážící kolos jsou někdy očekávání příliš těžká. Na letošní draft NBA přijelo 40 japonských novinářů - Hačimura byl vybrán jako číslo devět (národní maximum) a trpělivě odpovídal, na mediální zájem je zvyklý.

Počítá se s ním jako s budoucí národní superstar. Jen čtyři jeho krajané dosud hráli NBA: dva navíc byli původem Američané a zbylé duo dohromady posbíralo 29 startů, to se zázrakem z města Tojama pevně počítají Washington Wizards. Klubový generální manažer je v Číně, aby Hačimuru osobně pozdravil. Wizards hned po draftu obdrželi nové sponzorské nabídky - síla japonského trhu je velká.

A pak začalo mistrovství světa...

Střih, scéna z neděle: zdeptaný Hačimura prochází mixzónou, ani se nezastavuje. Turecká lekce se týkala i jeho. „Viděli jsme, že na fyzickou hru moc není. Cedi Osman si ho trochu vzal pod křídla a bylo vidět, že se necítil plně komfortně,“ líčil pivot Martin Kříž, co ukázal videorozbor.

Den po zápase už Hačimura lekci strávil a říkal: „Jsme menší než všechny ostatní reprezentace, ale i tak musíme být tvrdší, pevnější v obraně. Proti Česku rozhodnou defenziva a doskoky.“ On je ale na hřišti hlavně od skórování.

„Rui je pro nás hrozně důležitý, jenže upřímně, tohle je trochu jiný level,“ dumal japonský Američan Nick Fazekas, proč Hačimura na úvod šampionátu připomínal jen stín svých fanfarónských výkonů z příprav.

Rui Hačimura se má stát největší japonskou basketbalovou hvězdou.

„Bral to hodně na sebe. Chtěl ukázat, že on je tahoun, že bude hrát NBA,“ říká Pumprla, který udělá vše pro to, aby mánie kolem Hačimury vypukla až na podzim v zámoří, nikoli teď v Šanghaji. „Věřím, že se na něm protočíme všichni. Máme více hráčů, které můžeme k těmto účelům použít.“

Čím líp ho Češi zastaví, tím víc můžou snít o pokračování v Číně.