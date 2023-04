Moc se těšíme na plnou Královku, říká Vyoralová před blížícím se Final Four

V rozhovoru na webu České basketbalové federace řekla, že je již připravená na větší roli a chce se opřít o podporu fanoušků. Final Four se uskuteční v pražské hale Královka do 14. do 16. dubna.

„Tu sezonu jako takovou si už tolik nepamatuji, ale Final Four si pamatuji dobře. To jsou zážitky, na které se nezapomíná,“ uvedla Vyoralová. „Byla to má první sezona, takže už je to docela dlouho. Zároveň je to ale můj největší úspěch s USK, takže na to občas vzpomínám,“ doplnila.

České mistryně se letos dostaly do rozhodující fáze díky čtvrtfinálovému vítězství nad Salamancou 2:1 na zápasy. V rozhodujícím duelu porazily doma španělského soupeře 74:66. Do Final Four postoupily celkově pošesté a podruhé za sebou. Vloni skončily čtvrté, nyní mohou výsledek i díky přidělenému pořadatelství vylepšit.

„Moc se těšíme na plnou Královku. Letos byla v celé sezoně velmi slušná účast na euroligové zápasy a proti Salamance to bylo opravdu skvělé,“ podotkla Vyoralová.

Při dosud jediném triumfu USK v roce 2015 bylo rodačce z Weissenfelsu jednadvacet let a zápasy sledovala ze střídačky. Nyní bude mít větší zodpovědnost, neboť plní po Slovince Teje Oblakové roli druhé rozehrávačky.

Tereza Vyoralová (vlevo) z USK Praha atakuje koš Jekatěrinburgu, nahání ji Brittney Grinerová.

„Tlak domácího prostředí nevnímám. Hraje se mi lépe, když přijde plná hala,“ řekla Vyoralová. „Ani tolik nevnímám, když hrajeme na palubovce soupeře. Teď jsme hrály v Salamance, kde bylo plno, byla tam skvělá atmosféra a v tom chce hrát každý. Nervózní nejsem a jako tým si to vždycky užíváme,“ líčila česká reprezentantka.

USK vyzve v semifinále turecký Mersin, který ovládl základní skupinu B a v boji o Final Four vyřadil francouzské Bourges. Druhou dvojici tvoří Fenerbahce Istanbul a italské Schio.

„Turecká liga je hodně speciální, že když tým nic neuhraje v základní části, tak začne vyhazovat hráčky a úplně se to mění. Mersin je ale kvalitní od začátku sezóny, vede domácí ligu a má hodně hvězd, takže si na ně musíme dát pozor. Bude to hodně těžký zápas a určitě ne o padesát jako naposledy,“ připomněla Vyoralová vzájemný duel z roku 2020, kdy USK vyhrál jasně 109:50.

Oporou Mersinu je americká rozehrávačka Chelsea Grayová, která byla nejužitečnější hráčkou loňského finále WNBA. „Určitě mám z některých hráček respekt, asi hlavně z těch z WNBA. Musíme k tomu přistupovat zodpovědně. Mersin má opravdu skvělou základní pětku, ale jsou to hráčky jako my a dají se porazit,“ řekla Vyoralová.

V hledišti podpoří českou reprezentantku také rodiče nebo bratr Tomáš, který hraje ligu za Pardubice. „Myslím, že by měli přijít všichni. Řešila jsem to s bráchou a myslím, že nehrají, takže se těším, že budou v publiku,“ dodala Vyoralová.