Pořádat Final Four doma je odměna, říká Kučera. Finančně to však bude ztráta

„Pro nás je to velká akce,“ uvedl Kučera. „Sešlo se několik důvodů, proč jsme se rozhodli zažádat o pořadatelství. Je to i odměna pro fanoušky a chtěli jsme, aby naši skvělí podporovatelé tady po osmi letech měli takovou akci. Zároveň je to i odměna pro tým, že si tak velký turnaj bude moci zahrát doma. Je to pro holky velké plus a každý sportovec by určitě chtěl mít vrchol sezony v domácím prostředí,“ doplnil.

Pražanky postoupily do finálového turnaje poté, co ve čtvrtfinále zdolaly Salamancu 2:1 na zápasy. Ve Final Four jsou podruhé za sebou a pošesté celkově. O pořadatelství se USK ucházel i vloni, tehdy ale dostalo přednost Fenerbahce Istanbul. Letos český celek uspěl a po roce může doma vylepšit čtvrté místo. V semifinále narazí v pátek 14. dubna na turecký Mersin, druhou semifinálovou dvojici tvoří Fenerbahce a Schio. Zápas o bronz a finále jsou na programu o dva dny později.

Podle Kučerových informací měl velký zájem o organizaci turnaje i Mersin. V procesu přidělení pořadatelství zohledňuje Mezinárodní basketbalová federace (FIBA) řadu kritérií. Jedním z nich i částku, kterou klub nabídne v aukci. „Tyto peníze jdou částečně do FIBA, která je pak rozděluje dál. Část peněz dostane organizátor zpět a část jde do klubů jako odměna za účast v dané sezoně Euroligy,“ vysvětlil Kučera.

Pořadatelství Final Four tak podle klubového manažera neskončí pro USK finančním ziskem. „Ekonomicky je to zejména v ženském sportu složité. Určitě to bude dotovat klub a nemůžete čekat, že z takové akce skončíte v plusu. My máme naštěstí několik silných partnerů, navíc se nám podařila spolupráce s hlavním městem Praha, což je velká výhoda. Snažíme se, aby se akce co nejvíc přiblížila nule, ale do zisku se rozhodně nedostaneme,“ konstatoval Kučera.

Generální manažer by si proto přál co nejlepší domácí návštěvu. Právě příjem z prodeje vstupenek by mohl celkovou ztrátu snížit. „Očekáváme velmi slušný počet fanoušků Fenerbahce, nejen z Turecka, ale také jejich podporovatelů z turecké komunity v Německu a Rakousku. Ti tady budou mít základnu i kvůli tomu, že Fener má fotbalový, volejbalový a basketbalový klub, takže základna fanoušků je nejširší. Mersin určitě takovou základnu nemá, není to tak velký klub a podobné to bude i u Schia,“ prohlásil Kučera, který by si i proto přál finále USK s Fenerbahce „To by bylo krásné,“ dodal.