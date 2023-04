USK zabojuje doma s Mersinem o finále Euroligy, kde čeká Fenerbahce

Při šesté účasti ve Final Four chtějí basketbalistky českého celku před vlastními fanoušky napodobit dosud jediný triumf z roku 2015.

USK se může stát prvním českým klubem, který nejlepší evropskou soutěž vyhraje podruhé. Před Pražankami triumfoval jednou Gambrinus Brno (dnešní Žabiny) v roce 2006. V polovině sedmdesátých let se z triumfu v PMEZ radovaly hráčky Sparty Praha. V Brně se také třikrát konalo Final Four, v Praze je podruhé.

ONLINE: USK Praha - CBK Mersin Semifinále ženské Euroligy budeme podrobně sledovat.

„Jasným cílem je postup do finále, to chceme jako tým. Pak už je to o jednom zápase, kde se můžete střelecky chytit a může se stát cokoliv. Pilně se připravujeme na Mersin a zatím neřešíme další zápas. Oproti loňsku chceme určitě medaili,“ uvedla kapitánka USK Teja Oblaková.

USK se pokusí prolomit sérii čtyř semifinálových porážek, naposledy neuspěl loni v Istanbulu, kde skončil čtvrtý. Do finále se dostal jedinkrát právě před osmi lety v Praze. Po vítězství nad Fenerbahce (62:49) zdolal později v boji o titul Jekatěrinburg (72:68).

Mersin vyhrál základní skupinu B a ve čtvrtfinále porazil Bourges 2:1 na zápasy. Po obměně týmu v průběhu sezony je jeho hlavní hvězdou americká rozehrávačka Chelsea Grayová, která má průměr 16,8 bodu a 6,1 asistence na zápas. Dalšími oporami jsou Tiffany Hayesová, Elizabeth Williamsová nebo Aleksandra Crvendakičová.

Pražanky, které ve čtvrtfinále zdolaly 2:1 na zápasy Salamanku, budou takřka v plné síle. Po zranění se vrací María Condeová a Veronika Voráčková. Hlavními oporami jdou americké podkošové hráčky Alyssa Thomasová a Brionna Jonesová. Také díky nim dominuje USK v této sezoně v doskocích (43,6) a je druhým nejproduktivnějším (78,9) a nejlépe nahrávajícím týmem soutěže (23,4).