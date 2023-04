Makronky i po finále? Americké Pražanky touží vypéct elitu Evropy

Mistryně světa, hvězdy WNBA. Basketbalistky Jonesová a Thomasová potáhnou USK při útoku na titul v Eurolize

„Po městě se procházím často, i když jsem zde bez rodiny, přijdu si jako doma. Proto se pořád vracím,“ líčí Thomasová, jež za USK hraje od roku 2018.

„Cítím se tu příjemně, lidi vás všude zdraví, život v Praze si užívám,“ souhlasí Jonesová, která krajanku doplnila o rok později.

I díky tomuto pozitivnímu poutu obě Američanky berou nadcházející Final Four ženské Euroligy, které proběhne v hale na Královce v závěru příštího týdne, jako velmi prestižní a hlavně domácí akci.

„Chceme získat titul,“ hlásí Thomasová jednoznačný cíl.

„Ostatní týmy musí přijet a hrát v naší hale, což pro nás určitě bude velká výhoda.“

Když USK hostil sešlost pro čtyři nejlepší týmy Euroligy v roce 2015, vytěžil z pořadatelství dosud jediné prvenství v historii.

Stejný scénář touží zopakovat i letos, úspěch mají zařídit zejména americké podkošové hráčky.

Obě patří k nejlepším střelkyním aktuální sezony Euroligy: Jonesová je s průměrem 16,9 bodu na zápas čtvrtá, Thomasová (16,6) šestá, vysoko jsou i ve statistice doskoků.

Odveta za finále WNBA

Když 191 centimetrů měřící Jonesová v úvodním čtvrtfinále play off proti Salamance vystřihla 18 bodů a 13 doskoků, slovinská rozehrávačka USK Teja Oblaková ji chválila: „Hrála super, víme, co všechno dokáže. Stále do toho dává maximum a zaslouží si to.“

Oblaková platí v tomto ročníku Euroligy za třetí nejlepší nahrávačku, asistencí rozdává průměrně víc než šest na zápas. A většinou zásobuje právě americké podkošové věže, které její chytré pasy dokážou ze všech pozic zužitkovat.

Brionna Jonesová (42) z Connecticut Sun a Courtney Williamsová (10) z Atlanta Dream bojují o míč.

Jonesové je 27, Thomasové 30, společně úřadují i v národním týmu, s nímž loni na mistrovství světa v Austrálii triumfovaly, či v dresu Connecticutu, který v minulé sezoně dotáhly do finále WNBA.

Obě se dostaly do All Star týmu, po finálové sérii však musely vstřebávat porážku od Las Vegas.

Příští týden v Praze dostanou aspoň malou příležitost k odplatě: za turecký Mersin, semifinálového soka USK, září Američanka Chelsea Grayová, opora Las Vegas a nejužitečnější žena finále WNBA.

„Sice nejsme v kontaktu, ale hrajeme spolu v národním týmu, takže víme, čeho je schopná,“ poznamenala Jonesová po úterním tréninku.

„Každopádně my máme taky skvělý tým, jsme připraveny.“

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Fenerbahce Istanbul a italské Schio, halu na Královce tak zaplní basketbalová elita.

„Zase jsme jedním z top týmů v Eurolize, pořád se snažíme dosáhnout na nejvyšší metu,“ připomíná Thomasová, že USK se ve Final Four představí už pošesté, loni obsadil čtvrtou příčku.

„Máme skvělou partu a rodinnou atmosféru, zápasy si užíváme.“

Alyssa Thomasová z USK Praha se raduje v zápase se Salamankou.

O tom svědčí i dlouho zavedený zvyk, že basketbalistka, jež v zápase přehoupne USK přes hranici sta bodů, pro celý tým upeče.

Když je tato situace na spadnutí, spoluhráčky jsou už naučené, že mají míč nahrávat Jonesové, která u pečení ráda relaxuje a specializuje se na makronky.

„Když něco přinesu, holky mají radost, což těší i mě,“ vysvětluje.

Příští týden se bude snažit, aby na pekařské výtvory mohla psát ŠAMPIONKY EUROLIGY 2023.