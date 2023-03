Basketbalové hvězdy v Praze. USK bude chtít doma urvat euroligový titul

Půjde o atraktivní vrchol aktuálního ročníku soutěže, v níž zápolí nejlepší ženské kolektivy basketbalové Evropy.

USK se do Final Four probojoval po výhře 2:1 ve čtvrtfinálové sérii se Salamancou, v pátek 14. dubna se utká s tureckým Mersinem.

„Bude to těžký soupeř, protože v poslední době hraje ve velmi dobré formě. My se budeme snažit, aby se nějaké hráčky uzdravily. A když se to nepovede, tak se budeme muset připravit takticky trošku jinak,“ připomíná trenérka USK Natália Hejková, že ve čtvrtfinále se zranily Španělka María Condeová a Veronika Voráčková.

Druhé semifinále tvoří jiný turecký klub Fenerbahce Istanbul a italské Schio. V neděli 16. dubna proběhne duel o třetí místo a finále.

Český celek zažije Final Four pošesté, loni v Istanbulu skončil čtvrtý. Letos bude chtít toto umístění vylepšit, vzhledem k domácímu prostředí má nejvyšší ambice.

Dlouhodobě spoléhá především na americké hvězdy Brionnu Jonesovou a Alyssu Thomasovou, které patří k nejlepším hráčkám Euroligy. Jonesová je s průměrem necelých 17 bodů na zápas čtvrtou nejlepší střelkyní soutěže, Thomasová šestou.

Pozice pro tyto elitní zakončovatelky připravuje slovinská rozehrávačka Teja Oblaková, sestra brankáře fotbalového Atlética Madrid Jana Oblaka.

V rozhodujícím čtvrtfinále proti Salamance se blýskla 19 body a pěti asistencemi, za což si vysloužila od trenérky Hejkové chválu: „Netajila se tím, že pro tuto euroligovou sezonu má vysoké ambice, a v tom nejdůležitějším zápase hrála výborně.“

A při domácím Final Four, nejdůležitější akci sezony, se nejen ona bude chtít vytáhnout ještě víc.

„Máme radost, že se po osmi letech vrací finálový turnaj do Prahy. Snažili jsme se o pořadatelství jak kvůli fanouškům, tak kvůli hráčkám. Věřím, že pro ně a mezinárodní basketbalovou federaci uspořádáme nezapomenutelný zážitek,“ těší se generální manažer USK Marek Kučera.

Basketbalistky pražského celku momentálně hrají čtvrtfinálovou sérii play off domácí nejvyšší soutěže, nad Slovankou vede po dvou jasných výhrách 2:0.

V rámci Final Four se však střetnou s mnohem kvalitnějšími sokyněmi, hlavními favoritkami na titul jsou hráčky Fenerbahce, které táhne Američanka Breanna Stewartová, s dvaceti body a osmi doskoky na zápas nejlepší střelkyně Euroligy.