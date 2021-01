S ocinom se hecujeme, říká Tarkovičová

„Věděla jsem, že jdu do mladého týmu, a byl to dobrý krok,“ přiznala jednadvacetiletá křídelnice. „V Brně byla hra založená na starších, zkušenějších hráčkách, hráli jsme Euro Cup, ale líbí se mi, že v Ostravě je zodpovědnost na nás mladých. To mi vyhovuje. Ostravské angažmá splňuje moje očekávání.“ Jenže zatímco v Brně měla jistotu play off, v Ostravě ji čekat nemohla, jelikož SBŠ se za předešlých šest sezon v ženské lize zatím do vyřazovacích bojů mezi osm nejlepších družstev nedostala.

„Věřím, že to nyní zlomíme,“ usmála se Tarkovičová.

Ostravanky jsou po středeční prohře v Brně se Žabinami 55:74 sedmé, přičemž mají z patnácti utkání šest výher.

„Je znát, že se zlepšujeme každým zápasem,“ uvedla Stella Tarkovičová.

„Věřím, že brzy dokážeme porazit i tak zkušené celky, jakými jsou Slavie Praha a Žabiny.“

3 roky působí křídelnice Tarkovičová v české lize

Ostatně Žabiny v této sezoně doma zdolali 77:66 a se slávistkami padli až v prodloužení 80:82.

Ostravanky mají před sebou, než začne play off, už jen tři zápasy základní části. V sobotu nastoupí na hřišti předposledních Strakonic, 10. února hostí české suverénky z USK Praha a deset dnů nato osmý Trutnov.

„Máme na to, abychom ještě dvakrát zvítězili,“ upozornila Tarkovičová. „Takže doufám, že do play off půjdeme z lepšího místa než osmého a třeba i sedmého.“ Stella Tarkovičová se doma v Bratislavě k basketbalu dostala od tenisu. Fotbal ji nelákal?

„Máme ho v rodině, když můj ocino je trenér. Jsem v obraze,“ odpověděla křídelnice, jejíž otec je koučem slovenské reprezentace, s níž postoupil na letošní mistrovství Evropy. „Jsem moc šťastná, jak se mu zadařilo, že se dostali na Euro. Jsme na něj hrdí. Celá rodina.“ S tátou se navzájem sledují.

„Naši si nenechají ujít skoro žádný náš zápas. Podporují mě. Stejně jako já tátu.“

Tarkovičová přiznává, že jí otec i docela hecuje. „Ale v dobrém, samozřejmě. Pořád mě popichuje, že se vždy dá hrát lépe a podobně... A má pravdu.“

Jen ji jako všechny mrzí nynější divná koronavirová doba. Kvůli tomu se už dlouho nepodívala domů. „Třetím rokem jsem mimo Slovensko, ale beru to, jak to je. Už jsem si zvykla,“ podotkla. „Jen zápasy bez diváků jsou trochu nuda, i když aspoň hrajeme.“ A nejsou utkání spíše jakýmsi tréninkem? „To ne, umíme se hecovat i na lavičce,“ řekla Stella Tarkovičová. „Teď je ale důležité, že po asi měsíční loňské přestávce, kdy jsme nehráli, se držíme a jsme negativní, teda co se testů na covid týče...“

V Brně už sice nehraje, ale s městem se úplně nerozloučila, protože na tamější Masarykově univerzitě studuje sportovní management. „Všechno je online, takže do školy nemusím, ale až přijdou zkoušky, bude to jiné,“ uvedla.