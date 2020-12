Trenér Tarkovič povede Slováky minimálně do konce příštího roku

„Volba byla jednohlasná. Ve hře nebyl jiný kandidát. Smlouvu podepsal do konce prosince 2021. V případě účasti v baráži na mistrovství světa bude smlouva platná do konce března 2022 a v případě postupu na mistrovství do konce šampionátu. Pokud tým postoupí na MS 2022, tak SFZ může využít jednostrannou opci na další kvalifikační cyklus,“ řekl v rozhovoru pro web SFZ jeho předseda Ján Kováčik.



Sedmačtyřicetiletý Tarkovič v říjnu dočasně nahradil českého kouče Pavla Hapala, který byl odvolán kvůli neuspokojivým výsledkům. Nový trenér v listopadu s mužstvem vyhrál finále baráže o Euro v Severním Irsku 2:1 po prodloužení.

Slováci na evropský šampionát, který byl kvůli pandemii koronaviru o rok odložen, postoupili podruhé za sebou. Ve druhém ročníku Ligy národů ale sestoupili z druhé výkonnostní skupiny. V závěrečném zápasovém bloku sice porazili doma Skoty 1:0, potom ale podlehli v Plzni Čechům 0:2.