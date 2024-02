Slávistky nápor odrazily. Levhartice odsunuly za Lvice na šestou pozici

Chomutovu nepomohl ani životní výkon Jesiky Hibalové, která byla s 24 body nejlepší střelkyní zápasu. Dosavadní střelecké maximum v nejvyšší soutěži si dvacetiletá rozehrávačka vylepšila o deset bodů.

Nadstavba se bude hrát v ženské lize znovu po čtyřech sezonách. Ve skupinách A1 a A2 sehrají týmy čtyři utkání systémem takzvané fotbalové nadstavby - dva zápasy doma a dva venku. Pak bude soutěž pokračovat klasickým play off . Družstva z 9. a 10. místa se na tři vítězné zápasy utkají o to, kdo spadne do baráže.

Chance Ženská basketbalová liga Dohrávka 9. kola:

KP TANY Brno - ZVVZ USK Praha 64:89 (20:27, 34:48, 50:63)

Nejvíce bodů: A. Kopecká 19, Malíková 14, Šotolová 12 - Hofová 17, Voráčková, Magbegorová a Condeová po 13. 18. kolo:

Slovanka - SBŠ Ostrava 80:88 (9:19, 31:40, 49:61)

Nejvíce bodů: Ondroušková 23, Hálová 15, Hrymaljuková 13 - Paganová 29, Smutná 17, Selcovová 11. Sokol Hradec Králové - Kara Trutnov 58:56 (20:12, 37:25, 46:37)

Nejvíce bodů: Effangová a Zeithammerová po 16, Čuperková 7 - Brookshireová 18, Rokkanenová 10, Konstantinovová 9. BLK Slavia Praha - Levhartice Chomutov 81:76 (9:13, 26:30, 50:51)

Nejvíce bodů: Rokošová 19, Dubniuková 18, Hanušová a Suchanová po 16 - Hibalová 24, Wynnová-Pollardová 15, Satoranská a Fučíková po 11. Žabiny Brno - DSK Basketball Brandýs 95:44 (25:12, 46:25, 73:42)

Nejvíce bodů: Kneževičová 23, E. Hamzová 14, Stoupalová 13 - Johnsonová 13, Burdgessová 8, Vrančičová 7.

Tabulka Tým Z V P S B 1. ZVVZ USK Praha 18 18 0 1756:872 36 2. Žabiny Brno 18 15 3 1480:1147 33 3. KP TANY Brno 18 13 5 1445:1290 31 4. BLK Slavia Praha 18 13 5 1364:1345 31 5. Sokol Hradec Králové 18 8 10 1277:1347 26 6. Levhartice Chomutov 18 8 10 1314:1328 26 7. SBŠ Ostrava 18 5 13 1213:1432 23 8. DSK Basketball Brandýs 18 4 14 1098:1534 22 9. Kara Trutnov 18 3 15 1121:1435 21 10. Slovanka 18 3 15 1220:1558 20

Pozn.: Zápas 9. kola Ostrava - Slovanka byl kontumován ve prospěch domácích.