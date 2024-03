Basketbalistky Chomutova bronz neobhájí, v semifinále dojde k derby o Brno

Ve čtvrtfinále mezi KP Tany a Chomutovem i popáté uspěl domácí tým. Levharticím dnes nevycházela střelba z dálky, z 36 trojek proměnily jen čtyři. Domácí hráčky daly devět tříbodových košů z 24 pokusů. Čtyři trojky trefila Galíčková, která byla s 21 body nejlepší střelkyní Brňanek. O bod více si připsala v dresu Chomutova Američanka Wynnová-Pollardová, která potvrdila pozici druhé nejlepší střelkyně soutěže.

„Byli jsme Brnu rovnocenným soupeřem. Porážka v pátém zápase mrzí o to víc. Škoda toho zápasu, kdy jsme tady prohráli o bod,“ řekl televizní stanici Nova Sport chomutovský kouč Pavel Staněk s odkazem na úvodní utkání série. „Soupeř udělal míň chyb a šel si víc za vítězstvím. Jsem rád, že holky ukázaly svoji tvář, že basket umí, a když dělají věci, jak mají, můžeme hrát s kýmkoli,“ dodal trenér, který převzal tým před sezonou.

Basketbalistky KP Tany Brno splnily roli favorita poté, co skončily v základní části třetí. „Celou sezonu jsme hrály dobře a byly jsme na třetí pozici. To vždycky trochu svazuje, když jdete svrchu. Ty týmy zezdola si pak říkají, že mohou jen získat. Na našich holkách byla vidět trochu nervozita, ale jsem pyšná, že jsme to zvládly a dotáhly jsme to do vítězného konce,“ řekla trenérka Krämer.