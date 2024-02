Derby naznačí další osud hradeckých lvic. Trutnov může překvapit

Lvicím totiž před závěrečným kolem patří šestá příčka, přitom do elitní skupiny postoupí jen pět nejlepších. Proto v pátek (začátek v 18.30) na domácí palubovce musí rivalskou Karu porazit.

K postupu jim to ale nemusí stačit, neboť k tomu, aby se na poslední chvíli protlačily do skupiny A1, potřebují ještě vítězství pražské Slavie nad Chomutovem. Jenom tak se do ní mohou dostat poté, co o víkendu překvapivě prohrály v Ostravě.

„Po další ,charitativní' prohře s týmem z konce tabulky nás v pátek čeká velmi důležité utkání v boji o páté místo. I když už posun na něj nemáme jen ve vlastních rukou a záležet bude také na utkání Slavia - Chomutov, doufám, že holky udělají všechno pro to, abychom v zápase uspěli,“ uvedl před dnešním derby trenér Hradce Peter Bálint.

Vedle nečekané porážky v Ostravě tak Bálint narážel především na prosincovou prohru na palubovce Slovanky, které aktuálně patří poslední místo tabulky.

Hostující hráčky z Trutnova si mohou o startu v elitní skupině nechat jen zdát. Od začátku sezony se pohybují v dolní polovině tabulky a až nedávná výhra nad Ostravou jim dovolila opustit poslední příčku. Právě to je pro hradeckého favorita varováním. „Trutnov po Novém roce vyměnil tři cizinky a jejich hra se v posledních zápasech zlepšila,“ komentoval Bálint změny v týmu soupeřek.

Trutnov se v soutěži zachraňuje už několikátou sezonu a napínavý závěr sezony jej čeká i letos. Nasvědčuje tomu spodek tabulky, v němž se v rozdílu jediné výhry tísní hned čtyři družstva. Vedle již zmíněných Trutnova, Ostravy a Slovanky ještě nováček DSK Basketball Brandýs.

„S Trutnovem musíme naprosto změnit náš herní projev. Poslední zápasy musíme hodit za hlavu a ukázat se v úplně jiném světle,“ vybízí kapitánka Hradce Klára Vojtíková.