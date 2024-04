Třístá výhra v řadě a jistota finále. USK Praha hravě překonaly Hradec

V boji o titul mohou svěřenkyně Natálie Hejkové narazit stejně jako v předchozích dvou letech na Žabiny Brno, které vedou nad městským rivalem KP TANY 1:0 na zápasy. Série na tři vítězství pokračuje v neděli.

České šampionky, které příští týden čeká Final Four Euroligy, táhly zahraniční podkošové opory. Nizozemka Emese Hofová a Australanka Ezi Magbegorová daly shodně po 24 bodech. Němka Nyara Saballyová si připsala double double za 10 bodů a 11 doskoků.

Nejlepší střelkyní Hradce Králové byla s 16 body Charlotte Velichová, která dala tři trojky. V dresu USK se dařila střelba z dálky Marianě Přibylové, které stačily na tři trojky čtyři pokusy. Zápas zakončila se 14 body.

Ve finále budou basketbalistky USK usilovat o 18. titul v české lize, kterým by opět vylepšily svou rekordní bilanci. Nejvyšší soutěž mohou vyhrát po čtrnácté za sebou, čímž by překonaly sérii Žabin z let 1996 až 2008. V součtu s federální ligou útočí Pražanky na 26. titul, jímž by si znovu upevnily vedení v čele historického žebříčku před Spartou (23).