Celý tým pracuje, mladší hráčky ať se ukážou, vybízí kouč před EuroBasketem

V pátek se utkáte se Švédskem, to je na začátek celkem těžký soupeř.

Nemůžeme si vybírat, že si teď zahrajeme s někým a pak budeme kvalitu soupeřek stupňovat. Bylo by to ideální, ale není to možné, protože ostatní družstva mají své programy. Jsme rádi, že sem takový kvalitní tým jako Švédky přijede a nebudeme řešit, jestli to bude první nebo pátý zápas.

Program přípravy reprezentace před EuroBasketem 2021 28. a 29. 5. Švédsko

3. a 4. 6. Bělorusko

10. a 11. 6. Slovensko



Všechny duely se hrají v Praze na Královce i s omezeným počtem fanoušků. Po posledním utkání oznámí trenér finální nominaci 12 jmen, které vyrazí na šampionát do Francie, kde se Češky v základní skupině střetnou s domácím výběrem, Ruskem a Chorvatskem.



Na tribuny se také vrátí fanoušci, jak se na ně těšíte?

Hlavně pro hráčky je to super, jestli ony jsou z toho nadšené, tak jenom dobře. Já se snažím být stále koncentrovaný a nějak zvlášť nevnímám, jestli tu je pět tisíc, pět set nebo padesát lidí. Každopádně pro nás i fanoušky a milovníky basketbalu je to určitě oživení.

Jak jste zatím spokojen s přípravou, kterou tým zahájil 10. května v Mariánských lázní a která nyní pokračuje v Praze na Královce?

Výborně, probíhá přesně, jak jsme naplánovali. Nesmíme zapomenout, že když se podíváme na současný kádr, tak máme čtyři až pět hráček, které jsou úplně nové, takže tyto mladé hráčky potřebují trochu času. V reprezentaci je to pro ně úplně jiná rychlost, jiný rytmus. Ale běží to dobře.

Jak se vám tedy novicky jako Hamzová (19) a Sklenářová (21) jeví?

Nejen mladé hráčky, ale celý tým pracuje velmi dobře. I mezi trenéry jsme se bavili, že všechny jsou na trénincích koncentrované a pracovité. Samozřejmě mladé hráčky mají nárok na chyby, potřebují nějaký čas, aby se dostaly na určitou úroveň.

Na druhou stanu je to dobrá perspektiva do budoucna.

Určitě, těší nás, že už teď zapracováváme mladé hráčky do reprezentace. Ale mám trochu obavy, aby hráčky zůstaly zdravé a pak si můžeme lámat hlavu, koho vezmeme na mistrovství Evropy. Nechtěl bych, aby to bylo jako před dvěma roky, kdy jelo to, co zůstalo.

Právě kvůli zdraví odpadávají rozehrávačky, v nominaci není Bartáková, v přípravě se zranila i Záplatová. Jak velké jsou to komplikace?

Mrzí mě, že Peťa (Záplatová) musela ze zdravotních důvodů skončit, každopádně na pozici rozehrávačky hráčky máme. A ty, které dostanou příležitost, se musí ukázat, je to pro ně velká šance.

Jaká by měla být hlavní síla týmu?

Podívejte se, nikdy nevíte, jestli budete mít úspěšnost střelby 30 nebo 45 procent a jestli trojek dáte osm, deset nebo jen dvě. Ale bránit, hrát zarputile, hnát se za míčem a odstavovat soupeřky můžeme pořád. Hlavní cesta bude přes obranu, ale určitě umíme ukázat i dobrý útočný basketbal. Určitě nebudeme spoléhat jen na to, že skórujeme a odkopáváme, to nejde. A když mluvíme o mladších hráčkách, ať jsou agresivní a ukážou se.