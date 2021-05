Spokojená ze čtvrtiny. Reisingerová už ví, na čem před EuroBasketem pracovat

„Byl to těžký zápas jak týmově, tak pro všechny osobně. Musíme se z toho trošku vzpamatovat a zkusit zítra odehrát něco lepšího než dnes,“ řekla Reisingerová, podle které se musí tým i v trénincích společně teprve lépe sehrát.

„Vliv na tom má určitě to, že jsme spolu ještě neodehrály celkově tolik tréninků všechny, protože furt ještě máme každá nějaké menší zranění. Vždycky někdo vypadne, nejsme kompletní a ještě pořád nám chybí Vory (Veronika Voráčková), to je velké minus. Je těžké se na to vymlouvat, ale vliv to má,“ prohlásila.

Češky se trápily v koncovce, proměnily jen dvě trojky z 24 pokusů a nedařilo se jim proměnit ani jednodušší koše. „Frustrace je to celkově. My nějak tak už psychicky víme, že nám to tady moc nepadá, takže jakmile to tak opravdu je, tak se tím v hlavě trošku snižujeme,“ upozornila Reisingerová, že se týmu v hale Královka nedaří častěji.

„Ale to nemá žádný vliv na to, že bychom neměly bránit, vracet se nebo dělat všechno pro to, abychom je aspoň zastavily. Jsem ráda, že jsme se aspoň zvedly ve třetí čtvrtině a vrátily se zpátky,“ komentoval Reisingerová snížení až sedmnáctibodového manka.

Před dalšími testy v sobotu opět se Švédskem, dvojzápasem s Běloruskem v příštím týdnu a dvěma duely se Slovenskem má podle ní tým hodně práce.

„Momentálně si ještě nejsme jisté v clonách a v týmové přípravě, takže si myslím, že na tom budeme muset ještě zapracovat. Vzhledem k tomu, že je to náš první přípravný zápas, tak si myslím, že máme spoustu času na tom pracovat. Viděli jsme, co nám nejde, a zítra budeme vědět, co zlepšit, nebo se aspoň každá zamyslet, co jsme udělaly špatně,“ doplnila třiadvacetiletá hráčka španělské Girony.

Švédky táhla s 15 body její klubová spoluhráčka Frida Eldebrinková, kterou doplnilo její dvojče Elin s ještě o bod lepší bilancí. „Nijak jsme se nehecovaly, já na to moc nejsem. Jakmile jsme na hřišti v jiných dresech, tak jsme soupeřky. Jsem ráda, že se jí dařilo, protože budu potřebovat, aby se jí dařilo i v sezoně. Ať pokračuje, ale zítra ať si dá klidně volno,“ smála se Reisingerová.