Hejdová vyhlíží poslední turnaj kariéry: Basketbalový um rozhodovat nebude

Zmíněná meta šesté příčky na EuroBasketu 2021, který odstartuje 17. června ve Francii, by pro české basketbalistky znamenala pozvánku do kvalifikace o šampionát světový.

„Pokud by se to povedlo, tak bych příští rok v lednu uvažovala, jestli bych se zase snažila o přípravu a nominaci. A pokud to tak nebude, tak asi jo, ukončím kariéru,“ nastínila Hejdová během přípravného kempu v Praze.

Momentálně se tedy chystáte na vaši nejspíše poslední akci, červnové mistrovství Evropy. Od ledna vás trápila třísla, stihla už jste je doléčit?

Už jsou lepší, ale radši ťukám, protože jsem se s nimi trápila hodně, už od ledna. Cítím se oukej, ale uvidíme, jak to prověří první zápas.

Jak zatím příprava probíhá?

Makáme, jedeme klasicky o sto šest. V týmu je ale hodně změn, hodně mladých nových hráček a jsem zvědavá, jak se zapracují do systému. Pan trenér (Svitek) je velký detailista, takže máme hodně práce.

Co na novicky říkáte?

Jsou to mladé kočky, mají energii, pracují dobře. Sice třeba nejsou zvyklé na takovou práci na detailech, ale snaží se. Hodně lidí se tady přiučí.

Pomáháte jim s aklimatizací i vy sama jako kapitánka?

Mám v povaze, že se snažím ostatní povzbudit. Chyby dělá každý, patří to ke hře a aby nedocházelo k nějaké frustraci, tak se musíme navzájem podporovat. Trenér má ještě takový hodně energický projev, takže když na něj někdo není zvyklý, může být překvapený.

Jak důležité jsou pro sehrání přátelské zápasy, které vás nyní čekají?

Hodně. Jsou to sice přáteláky, takže si v nich budeme chtít vyzkoušet určité věci a prostor dostanou všechny hráčky. Každopádně na samotném mistrovství bude rozhodovat, kdo se bude víc mlátit a dá do toho víc bojovnosti. To se musíme naučit, o basketbalový um nepůjde.

Takže hlavní bude právě zápal a obětavý přístup?

V ženském basketu se zápasy vyhrávají bojovností. Doufám, že ji přeneseme už do přípravných zápasů, abychom získaly návyky. Nebude to tak, že přijedeme na šampionát a před zápasem si řekneme, jo dobrý, tak teď začneme skákat pro balony.

Mají tyto vlastnosti právě novicky?

U mladších hráček to úplně není potřeba zdůrazňovat, jsou hladové, takže letí balon a všichni se k němu rozběhnou a skáčou po něm. Já už se na to koukám zpovzdálí a říkám si, že si ještě počkám. Budeme to opakovat, ale myslím, že to všechny holky mají v sobě, akorát je potřeba si to uvědomit.

Jak se těšíte na ME, kde se utkáte s Francií, Ruskem a Chorvatskem?

Hlavně jsem ráda, že po roce budeme mít nějaké diváky. Je divné hrát celou sezonu bez nich, pak jsou to pořád takové přátelské zápasy. Až budeme hrát proti Francii, tak bude určitě naplněn maximální povolený počet. Myslím, že si to všichni užijeme.

Před dvěma lety skončily Češky patnácté, nejhůř v historii.

Minulé mistrovství nám chyběla podkošová síla, teď nám pro změnu odpadávají rozehrávačky. Snažíme to nahradit, ale je to těžké. Když tu není Lenka Bartáková, která byla pro tým velmi důležitá, tak se holky, které byly za ní, musí naučit vzít roli jedničky. Lenka to vždycky srovnala, rozdala deset asistencí, dostala nás do pozic... Ale budeme pracovat s tím, co máme a budeme chtít ze sebe dostat to nejlepší.