Čtrnáctiletý střelec ve španělské lize. Za úspěšný debut mohl i koronavirus

Nejmladší hráči španělské ACB 14 let a 227 dnů - Bassala Bagayoko (Fuenlabrada, 2021) 14 let a 359 dnů - Ricky Rubio (Joventut, 2005) 15 let a 99 dnů - Ángel Rebolo (Breogan, 1990) 15 let a 305 dnů - Carlos Alocén (Zaragoza, 2016) 16 let a 9 dnů - Pablo Sánchez (Málaga, 2018) 16 let a 61 dnů - Luka Dončič (Real Madrid, 2015)