Možná i šokujeme svět. Poláky poháněl brek hvězd a srdce rovná Měsíce

EuroBasket 2022 je zábava. Jen ty nejlepší fóry vypráví ti, od kterých se to příliš neočekávalo.

Třeba tenhle.

Sejdou se Slovinec, Srb a Řek v Berlíně a dohadují se, kdo je tím nejlepším Evropanem-basketbalistou. Kousek opodál diskuzi znuděně přihlíží Němec, Španěl, Francouz a Polák, kteří po sobě očkem mrknou: „Tak asi půjdeme dál, ne?“ A tak se spolu vydají do semifinále EuroBasketu, na tři krále místo nezbývá.

Srb Nikola Jokič, ten se pakoval už po osmifinále s Italy, Řek Janis Adetokunbo ho následoval po čtvrtfinálové prohře s Německem, naposledy pak turnaj opustila ve středu večer i slovinská parta Luky Dončiče, když nestačila na Polsko.

Hlavní téma EuroBasketu už tak není, jakou show předvedou hvězdy z NBA, nýbrž rovnocenně atraktivní otázka ve znění: Jaká hvězda druhého sledu dotáhne svůj tým až k titulu?

Polský šok byl ze všech tří asi tím vůbec největším.

Stejné Polsko, které ve skupině schytalo třicetibodový debakl od Finska a podle sázkových kancelářích mělo z Prahy letět na severovýchod domů, nikoliv na sever za postupem, porazilo slovinské favority 90:87.

A nutno podotknout, že zcela zaslouženě.

Receptem je srdce a melouny

„Stát se černým koněm,“ shrnoval ještě před začátkem pražské skupiny ambice polského týmu jeho chorvatský kouč Igor Miličič.

„Pokud všechny zápasy prohrajeme, tolik mě to nepřekvapí,“ popisoval zase pro iDNES Premium redaktor listu Przeglad Sportowy Jakub Wojczyński.

Trenérovo přání se vyplnilo. Po neúspěšné kvalifikaci na světový šampionát dovedl svůj tým nejprve k třetímu místu ve skupině D a teď i do nemyslitelných evropských výšin.

Poláci čtvrtfinále rozehráli ve velkém stylu. V prvním poločase Slovince deptali agresivní obranou, přičemž v útoku se jim dařilo téměř vše.

Dončič po každém neproměněném nájezdu, dle svého zvyku, vyčítavě pohlížel na rozhodčí a rozhazoval rukama.

„Chtěli jsme, aby byli Slovinci podráždění. Každý jejich brek živil víc a víc naše odhodlání,“ komentoval po zápase rozvášněný Miličič.

Ne, ne, tentokrát se sudím speciální náklonnost k hvězdným hráčům rozhodně vyčítat nedala. Ne že by se nenašla celá řada jiných rozhodnutí, jimiž utkání, především v závěrečné části, muži s píšťalkou poznamenali...

To je ale jiný příběh.

Poláci do kabin v polovině utkání odcházeli ve vedení 58:39.

Ve třetí části se obhájci trofeje díky semknuté obraně přiblížili na jediný bod. Polský odboj v závěrečné části ale neustal, ba naopak.

„Big time players make big time plays in big time games,“ hlásá populární americký sportovní frazém známou pravdu, že ti nejlepší hráči vždy zaberou v ten nejdůležitější moment.

V tomto případě Poláci našli hned dva borce z této sorty.

Americký rozehrávač A. J. Slaughter, který reprezentuje Polsko už na třetím EuroBasketu, hýřil nápaditostí a agresivitou. Kapitán Mateusz Ponitka zase přidával body a nájezdem přiměl Dončiče k pátému faulu.

Závěrečný odpor Slovinců už byl marný, Polsko se poprvé od roku 1971 dostalo do semifinále EuroBasketu a má šanci navázat na tři bronzy a jedno stříbro z let už dávno minulých.

Následující výrok trenéra vítězů nechávám záměrně v originálním znění:

„Our players’ balls are the size of a watermelon, and their hearts are the size of the Moon,“ chválil Miličič bezprostředně po zápase ohromnou kuráž a srdce svých bojovníků.

Redaktor tiskové agentury PAP Cegliński připomněl, že právě až trenér Miličič dal Ponitkovi klíče od polského týmu.

„Udělal z něho playmakera. Hraje takhle poslední rok, předtím tuhle pozici v národním týmu neměl,“ popisoval relativně novou roli teprve čtvrtého hráče v historii EuroBasketu, který zapsal triple double.

Marek Cegliński v mixzóně zpovídá AJ Slaughtera.

Ponitka jako imitátor Dončiče

„Zdá se, že pro úspěch bílo-červených na turnaji bude muset Mateusz Ponitka v útoku předstírat, že je Luka Dončič,“ napsal ještě před startem pražské skupiny novinář z listu Gazeta Wroclavska Filip Bares.

26 bodů, 16 doskoků a 10 asistencí ve čtvrtfinále.

To se jeví poměrně dončičovsky, že?

Famózní vystoupení kapitána v duelu se Slovinskem vzbudilo v Polsku oprávněné přesvědčení, že právě on byl měl být nejužitečnějším hráčem turnaje.

„Oddaj swój głos! (Dej svůj hlas)“ rozjela kampaň polská sportovní média.

MVP hlasování Odevzdat svůj hlas můžete zde.

A zdá se, že úspěšně.

Polský kanonýr, který sbírá na turnaji v průměru patnáct bodů a sedm asistencí na zápas, předběhl o parník všechny ostatní hráče a v době publikování tohoto článku má u svého jména 70 % všech udaných hlasů.

„Ponitka by měl být zmiňován s ostatními nejlepšími hráči v Evropě. Hraje celý turnaj skvěle a nedostává za to kredit, jaký si zaslouží,“ mínil po zápase Slaughter. „Olek, který nebyl draftovaný do NBA, zase proti hráčům z NBA dokazuje, že mezi ně patří,“ připomněl i přínos mladého 215centimetrového pivota Aleksandera Balcerowského, který ve čtvrtfinále válel především v první čtvrtině.

Balcerowski, který podobně jako Dončič kvůli faulům nedohrál, působil v novinářské mixzóně možná vůbec nejdojatějším dojmem. „Bez něho bych nebyl tam, kde jsem,“ odpovídal na otázku směřující k jeho kapitánovi. „V nejtěžších chvílích, když už jsem si myslel, že jsem k ničemu, přišel a dodal mi sílu,“ děkoval.

Sestřih Ponitkova životního zápasu:

Ponitka přiznal, že šlo o jeho první triple double v kariéře. „Je to příjemný pocit, ještě nedávno mě mnozí chtěli zbavit kapitánské pásky. Když máte příležitost, musíte se jí chopit,“ odpovídal v obklopení televizních kamer.

Mateusz Ponitka: „A teď pojďme pro zlato“

Titulem černého koně, který si tak přál trenér Miličič, už se jeho parta bezesporu pyšnit může. A co k tomu ještě přidat titul evropských šampionů?

„Kdo ví, možná i šokujeme svět,“ usmál se Slaughter.

To je ještě dva zápasy daleko, ten první Poláky čeká v pátek od 17:15 proti Francii. Ale jedno je jisté už teď. Na EuroBasketu 2022 favoritů a outsiderů není, obzvlášť ne v zápasech s Polskem.