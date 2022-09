Bídná střelba, pošlapané prsty, vyloučení. Zklamal jsem vlast, bičuje se Dončič

„Dneska jsem hrál hrozně. Zklamal jsem tým i celou zemi. Jde to za mnou,“ nehledal si Dončič alibi na tiskové konferenci po utkání, které nedohrál poté, co se tři minuty před koncem vyfauloval.

V úvodu zápasu se zranil, pak často kulhal a držel se za záda. Působil unaveně, s ohledem na ne právě dokonalou kondici, fyzicky náročný styl hry a náročný program žádný div. V jeden moment mu přičinlivý spoluhráč Edo Murič přišlápl prsty...

„Nebylo to ideální. Ve třetí čtvrtině jsem dostal injekci. Prošel jsem si během tohohle šampionátu mnohým, ale to nebyl ten důvod (porážky),“ řekl třiadvacetiletý basketbalista.

Na rozhodčí vrhal vyčítavé pohledy, hádal se s nimi, zoufal si. Často kvůli tomu scházel v obraně. Zbytečně si nechal dát technickou chybu, když sudím navrhoval trest pro soupeře. Ale to dělá skoro vždycky. Jenže tentokrát to bylo mnohem citelnější. Své špatné stránky neschoval za famózní kousky, pro které se mu přezdívá Wonder Boy či Luka Magic.

Slovincům nevyšel první poločas, který prohráli 39:58. Třetí čtvrtinu sice svěřenci bývalého nymburského kouče Aleksandra Sekuliče ovládli 24:6 a skóre otočili, ale Poláci nečekaný úspěch v závěru přece jen vybojovali.

„Zaslouží gratulaci. Hráli skvěle od první do poslední minuty. Je to pro ně velký úspěch. Nám to nešlo, chyběla nám energie. Sice jsme se vrátili do zápasu, ale Poláci to ubojovali,“ prohlásil Dončič.

Porážka ve slovinském dresu je pro něj něčím výjimečným. Před pěti lety došli reprezentanti malé zemičky na rozhraní Alp a Balkánu k evropskému titulu bez porážky (tento počin letošní šampion už nenapodobí). Loni byli jen pár centimetrů od olympijského finále.

Letos si Slovinci poradili s domácím Německem (Dončič 36 bodů) i dalším semifinalistou Francií (Dončič 47 bodů). V osmifinále překonali Belgii (Dončič 35 bodů).

Duely proti slovanským soupeřům však letos Slovincům nevyšly. Nejprve ve skupině padli s Bosnou a Hercegovinou (Dončič 16 bodů) a v play off dovolili Polákům, aby se stali překvapením turnaje.

Sestřih ze zápasu Slovinsko - Polsko:

Hlavní hvězdou posledního čtvrtfinálového zápasu byl polský kapitán Mateusz Ponitka, který předvedl teprve čtvrtý triple double v historii evropských šampionátů za 26 bodů, 16 doskoků a 10 asistencí. „Zahrál úžasně. Nepřekvapilo mě to. Je to skvělý lídr,“ ocenil jeho výkon Dončič.

Protivníkům spěchal poblahopřát osobně hned po utkání. Jeho tradiční černé tričko se smečujícím Jordanem na palubovce ještě jednou zasvítilo. Pak Dončič čelil dobrovolně novinářům.

Jiné hvězdy letošního EuroBasketu by se mohly učit. Adetokunbo i Jokič prchali do šatny i po výhrách, natož po porážkách.

Poláci, kteří zahájili turnaj vítězstvím nad českou reprezentací v Praze, se utkají v pátek se stříbrnými olympijskými medailisty z Francie. V druhém semifinále se střetnou Němci a Španělé.