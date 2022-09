Němci se musí bát Poloněmců. Velmoc spoléhá na bratry s vítěznými geny

Co by asi bylo, kdyby... Kdyby se Geuerovi kdysi neusadili ve Španělsku, ale zůstali doma v Německu? Možná by mapa basketbalové Evropy vypadala jinak. Jejich dcera Margarita, pro Pyrenejský poloostrov Wonny, se totiž stala důležitou členkou první zlaté generace. A její synové Willy s Juanchem jsou skvělými nositeli sportovní tradice, dnes září na EuroBasketu v Německu.