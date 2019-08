Ostře sledovaný kotník se lepší. Kapitán basketbalistů se vrátí do hry

„Po včerejším (nedělním) pokusném rozcvičení před zápasem přišel dnes pokusný trénink, kde jsem se byl schopný zapojit do hry pět na pět i na delší dobu, než jsem čekal. Pokud se do zítřka nestane nic nepředpokládaného, tak je domluva, že bych zkusil vyběhnout i do zápasu. Nevidím to na nějakou standardní porci minut, i když to vždycky přijde se zápasem. Plní se ale vývoj, který jsme si předsevzali,“ uvedl Pumprla v tiskové zprávě basketbalové federace.

I bez kapitána dokázali Češi na turnaji v Soulu oba dosavadní zápasy s Angolou a domácí Koreou vyhrát.

„Upřímně, když jsem viděl, jak ty dva zápasy tady vypadaly a probíhaly, tak to zas taková škoda nebyla. Samozřejmě je to škola hrát s jiným typem soupeře, i když asi ne úrovňově, jaké bude Japonsko. Tím, že zranění nebylo delší a byl jsem ze hry plus minus týden, tak to není nic hrozného, že bych měl vypadnout z rytmu,“ prohlásil.

V přípravě zatím basketbalisté prohráli jediný z osmi zápasů. „Vzhledem k síle soupeřů odpovídá poměr vítězství a porážek. Teď nás ale čekají včetně zítřka a pak ve skupině čtyři ohromně těžké zápasy. Přípravu hodnotím pozitivně, posouváme se hrou dopředu, ale upřímně potřebujeme zařadit ještě vyšší rychlostní stupeň, abychom něco z těch těžkých zápasů povyhrávali,“ řekl třiatřicetiletý křídelní hráč Nymburku.

Kapitán basketbalové reprezentace Pavel Pumprla při natáčení klipu pro Českou televizi.

Basketbalisté si v Koreji zvykají na asijské podnebí, víc než horko je ale paradoxně ohrožuje zima. „Některým lidem udělaly problémy přechody mezi teplem venku a až extrémně klimatizovanými prostory v hotelu, kde se to pocitově pohybuje kolem 15, 16 stupňů. To je pro tělo přidaná zátěž, ale předpokládám, že podobně to bude i v Číně, takže i z tohoto pohledu je dobré, že si to odbudeme tady,“ dodal Pumprla.