Show v obchoďáku i narozeninové dorty. Basketbalisté si zvykají na Čínu

Dorty, které pivot Auda a křídelník Hruban slavnostně obdrželi, se prý povedly. „Fakt dobrej, pistáciovej,“ pochvaloval si druhý z nich. Ale to, že si svoje narozeniny - navíc kulaté, vždyť slaví třicítku - neuvědomil, leccos vypovídá o náplni poslední dní.

„Já narozeniny teda nikdy moc neřešil ani neslavil. A do toho všechny časové posuny a tak,“ připomíná Hruban, jak se basketbalová reprezentace přesouvala po ose Praha-Hamburk-Soul až sem do Šanghaje. „Proto jsem byl z dortu hodně překvapený.“

A ani v obrovském čínském městě perné dny nekončí. „Zatím je to přesně takové, jaké jsme čekali. Blázinec,“ říká Hruban. „Všude spousta lidí, spousta organizátorů, prostě obrovská akce. Ale proto jsme sem přece chtěli, větší světová scéna pro basket neexistuje.“

Čtvrteční program mu navíc doplnila povinná show v místním obchodním domě, vzdáleném autem od týmového hotelu dobrých čtyřicet minut: v rámci akce jednoho ze sponzorů reprezentace na ni zamířili kromě Hrubana ještě Tomáš Satoranský, Ondřej Balvín, Blake Schilb a Jaromír Bohačík. Dres posledního z nich si dokonce navlékla jedna z místních fanynek!

Tomáš Satoranský se na letišti v Šanghaji podepisuje čínskému fandovi.

Jinak basketbalisté odpovídali na otázky z publika, s čínskou omladinou si házeli na zmenšené koše, podepisovali se a fotili.

„Nakonec to bylo docela příjemné. Program je dost šílený, takže jsme museli zase ukrojit i z toho mála volného času, co máme. Na druhou stranu víme, že tohle je potřeba, je to naše povinnost. Nemůžeme sem přijít a odstát to tu s kyselými ksichty,“ říkal Hruban.

Nyní by, aspoň teoreticky, mělo do nedělní premiéry proti USA přijít trochu klidnější období. Po cestování a povinných akcích už taky je potřeba načerpat síly.

„Není to úplně nejlepší, ale teď máme dva tři dny na to dát se do kupy, potrénovat, připravit se,“ soudí nymburské křídlo. „Abychom to zase vzali do normálního basketbalového tempa. Jsme rádi, že konečně jsme v místě konání a můžeme se soustředit jen na sport.“

A to rovnou na souboj z nejtěžších. Vždyť do Šangaje dorazil i americký výběr. Bez mnoha superhvězd, přesto pořád se 12 muži z NBA.

„To už víme nějaký měsíc, což nám dodává trošku sebevědomí,“ uznává Hruban. „Po losu jsme říkali, že si to budeme chtít užít, když nastoupíme proti hráčům, se kterými by se většina z nás nikdy nepotkala. Teď to dostává trochu jiný rozměr. Neříkám, že jdeme vyhrát, ale nechceme tam být jen do počtu. Minimálně jim to hodláme znepříjemnit.“

Následně přijdou podstatnější souboje s Japonskem (úterý) a s Tureckem (čtvrtek). Právě v nich se nejvíc ukáže, zda si budou moci šanghajští oslavenci pomyslně rozbalit ten nejvyhlíženější dárek. Jak pronesl Hruban: „Přeju si jediné - postup ze skupiny.“