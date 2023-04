Loučení velkého kapitána. Pumprla zažívá nečekanou radost a bojuje za Slavii

Hraje se od 18:00 v hale v Edenu, Pražené budou odvracet vyřazení, neboť v sobotu úvodní zápas série na dva vítězné duely ztratili 82:97.

Pumprla patří i ve 36 letech k výrazným tahounům Slavie, spoluhráčům pomáhá i předáváním poznatků z úspěšné kariéry. „Kromě něj nikdo z našeho týmu ještě nehrál play off NBL,“ poukazuje trenér Pavel Beneš.

Někdejší reprezentační kapitán už před sezonou oznámil, že půjde o jeho poslední měsíce na basketbalových palubovkách, konec Slavie v play off bude znamenat jeho rozlučku.

„Když řeknu, že se moc těším, tak to může vyznít, jako bych se už konce nemohl dočkat,“ usmívá se. „Na jednu stranu to tak je, jelikož mám spoustu aktivit, na které chci mít víc prostoru, zároveň mi ale každý zápas ukazuje, proč mě basket stále baví. Každopádně se těším, že přijdou diváci, a doufám, že jim předvedeme co nejlepší výkon.“

Pumprla do tehdy prvoligové Slavie přestoupil z Nymburka v roce 2021 a pomohl jí k postupu do nejvyšší soutěže.

Lukáš Palyza (u míče) z Nymburka se dere kolem Pavla Pumprly ze Slavie.

„Pro spoustu lidí možná šlo o nečekaný tah, ale pro mě to byla zajímavá výzva. Tím spíš, že jsem dostal možnost starat se i o budování sportovní složky klubu,“ vysvětluje.

Červenobílí coby nováček aktuálního ročníku NBL obsadili po základní části desáté místo z dvanácti týmů, v nadstavbové části poražených si zajistili účast v předkole play off, v němž se snaží vzdorovat Opavě.

„Vedení klubu to za úspěch považuje, stejně tak někteří hráči,“ líčí trenér Beneš. „Ale já osobně jsem zklamaný, že jsme nehráli skupinu A1, kterou jsem si přál. Právě proto, že jsme se do ní nedostali, máme v předkole tak silného soupeře, jakým je Opava. Přejít přes ni je velmi složité.“

Slávistický trenér Pavel Beneš soptí při time outu.

Což ukázal sobotní zápas, v němž Slavii nestačilo ani 23 bodů Američana Danteze Waltona a 19 jeho krajana Trevora Johna. Pumprla za 21 minut přispěl pěti body, čtyřmi doskoky a třemi asistencemi.

„V první sezoně jsme se jako nováček relativně bez problémů udrželi a těším se, kam se bude klub posouvat dál. A na vzpomínání toho bude spousta, popravdě jsem si už nemyslel, že po těch dlouhých letech a spoustě úspěchů ještě budu radostí poskakovat po palubovce,“ přiznává.

Slavia se proti Opavě bude snažit, aby si mohl užívat sportovního dovádění ještě o trochu déle.