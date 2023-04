Basketbalisté Slavie si vynutili v předkole třetí zápas, USK přešel přes Kolín

Na Folimance USK, který v předkole startoval jako suverén slabší nadstavbové skupiny A2, prohrál první čtvrtinu o šest bodů, od druhé části ale začal dominovat. Pod vedením Davida Böhma, který zaznamenal 23 bodů a 14 doskoků, Pražané prodloužili aktuální vítěznou sérii o 17. zápas.

„Sedmnáct výher je důvod k slavení, stejně jako postup do čtvrtfinále. Je to týmový úspěch. Získali jsme si respekt, který jsme si v průběhu sezony zasloužili. Říkal jsem hráčům, že pokud vás někdo nerespektuje, běžte a získejte si ho. To také hráči udělali,“ uvedl trenér Pražanů Francesco Tabellini.

Kolín v dlouhodobé části soutěže dokázal třikrát porazit mistrovský Nymburk, ale s Pražany nevyhrál ani na čtvrtý pokus v sezoně. Stejně jako v prvním utkání předkola postrádal svého nejlepšího střelce Rasharda Odomese, bodově hosty táhl kapitán a autor šesti trojek Adam Číž s 26 body, Jakub Petráš přidal 10 bodů a 16 doskoků.

David Jelínek (vlevo) ze Slavie a Jan Mička z Opavy sledují výsledek trestného hodu.

Náhradníci Středočechů ale přispěli jen dvěma body proti 30 domácím, kolínští střelci také minuli dvanáct trestných hodů. „USK hrál v laufu, využil té série výher, hrají nesmírně sebevědomě a nám to dali pocítit. My jsme pod nějakou dekou, ta se bohužel nezvedla,“ konstatoval kolínský kouč Adam Konvalinka.

V Edenu si žádný tým nevypracoval větší než sedmibodový náskok a domácí zvládli lépe koncovku. Hosté šli dvě minuty před koncem do vedení 87:85, ale pak už skórovali jen slávisté, kteří v zápase stříleli s vysokou úspěšností 58 procent proti opavským čtyřiceti.

Pěti body za sebou otočil skóre bývalý reprezentant Pavel Pumprla, pro něhož vítězství znamená odložení konce kariéry. Kapitán Pražanů byl s 15 body třetím nejlepším střelcem týmu po Adamu Dworském (16) a Dantezi Waltonovi (19). Lídrem Slezanů, kterým nepomohlo k úspěchu ani třináct trojek či jedenáct zahozených šestek domácího celku, byl s 16 body Martin Gniadek.