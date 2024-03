Vyoral bude dlouho mimo, lituje zranění lídra pardubický kouč Miljkovič

„Gratuluji svému týmu k výhře. Těší mě, že jsem mohl v utkání dát prostor i mladším hráčům z lavičky, protože se zlepšují zápas od zápasu,“ byl rád pardubický trenér Vanja Miljkovič v pozápasovém hodnocení na klubovém webu.

Beksa totiž utkání kontrolovala v podstatě od začátku do konce. USK pustila do vedení jen jednou, a to dvoubodového hned na začátku utkání, kdy hosté skórovali jako první v zápase, od té doby už byli pozadu. V poločase Pardubice vedly o patnáct bodů (46:31).

„Hráli jsme v něm přesně tak, jak jsme chtěli. Ve druhé části jsme ovšem poněkud stagnovali v útoku a snažili jsme se příliš improvizovat. Hlavní problém byl v tom, že jsme si nenahrávali,“ mrzelo Miljkoviče.

Co však Beksa nesplnila vepředu, to s přehledem dohnala v obraně. „Tu jsme měli fantastickou, téměř celou třetí čtvrtinu jsme soupeře drželi na šesti bodech,“ byl zase rád Miljkovič.

Pro USK se v Pardubicích jednalo už o pátou ligovou prohru v řadě a vzhledem k tomu, že je sousedem Beksy v tabulce, tak výrazně ztrácí v honbě za postupem mezi nejlepší osmičku. S bilancí 15/13 má teď k němu o něco blíž Beksa, bude se však muset vyrovnat se ztrátou lídra Tomáše Vyorala, který odstoupil ve třetí čtvrtině.

„To nás hodně mrzí, Vyoral pravděpodobně bude mimo na delší dobu, ale musíme se s tím zkrátka popasovat. Máme alespoň čas na zotavení dalších hráčů, protože hrajeme až za týden,“ řekl Miljkovič.

V sobotu od 17.30 nastoupí Beksa doma proti Děčínu.