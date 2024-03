Pardubický rozehrávač Šafarčík: Jsme semknutí tak, jak jsme ještě nebyli

Východočeši navíc zůstávají nenasytní. Pořád mají hodně o co hrát — na vicemistry z Děčína, s nimiž mají lepší vzájemnou bilanci, ztrácejí jednu výhru, ale zároveň odehráli o klání méně než Válečníci, a na mistrovskou Opavu pouze dvě. Do startu play off přitom aktuálně pátým Pardubicím (18-13) ještě zbývá pět kol.

„Hrajeme teď s obrovským sebevědomím, jsme semknutí tak, jak jsme ještě nebyli. Proti Kolínu (7. příčka, 12-19) to ve středu chceme potvrdit, protože by byla velká škoda, kdyby se nám to nepodařilo,“ říká Petr Šafarčík, rozehrávač Beksy. „Všichni apelujeme na to, abychom nelétali v oblacích a doma, před našimi fanoušky, znovu zvítězili,“ dodává.

V podobném duchu pak mluví i Vanja Miljkovič, chorvatský trenér Pardubic.

6 Pardubičtí basketbalisté momentálně v nadstavbě Kooperativa NBL drží sérii šesti vítězství v řadě.

„Po dvou venkovních zápasech nás čeká domácí utkání, na které už se moc těšíme. Trumf nad Kolínem by pro nás byl velice cenný. Posílil by naši pozici v tabulce a udržel by nás ve vítězném rytmu, což je před play off hodně důležité,“ podotýká kouč.

Je trochu symbolické, že současnou úspěšnou sérii Beksa 10. února zahájila právě na palubovce Kolína, kde vyhrála o 26 bodů 89:63. Posléze bez většího přehánění „zametla“ i s ústeckou Slunetou, v Praze na Folimance s USK, s Děčínem a jen zmíněné poslední dva venkovní mače v Brně a v Opavě skončily pro její soky stravitelnějším skóre (80:72, resp. 83:77 pro hosty). Přitom z opor na place vždycky někdo chyběl, což se nezmění ani s Kolínem, kdy bude Beksa postrádat Vyorala a patrně i nynějšího rekonvalescenta Pekárka.

„Chceme pokračovat v týmové hře jak na obranné, tak na útočné polovině hřiště. Jasně se ukazuje, že když hrajeme spolu a v obraně si navzájem pomáháme, přenáší se to i do útoku. Také si musíme pohlídat obranný doskok a snažit se o nějaké jednodušší koše z rychlých protiútoků,“ nabádá Šafarčík před Kolínem. A Miljkovič připojuje: „Půjdeme do toho s respektem, ale víme, že se není čeho bát.“