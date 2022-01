Konečně jsme zdolali top tým, radoval se po výhře nad Opavou pardubický kouč

„Chtěl bych svým hráčům pogratulovat. A poděkovat skvělým fanouškům, kteří přijdou každý zápas. Energie od nich byla velmi důležitá speciálně za stavu minus pět na konci první půle,“ vyzdvihl Dino Repeša, trenér vítězů.

„Konečně jsme porazili někoho top. Byl to velice náročný duel, plný nervů... V úvodním poločase jsme byli takoví roztěkaní, ale o pauze jsme si řekli, co chceme dál hrát, a to jsme dodrželi. Dotáhli jsme to do vítězného konce, za to jsme hrozně rádi,“ připojil mladý rozehrávač Matěj Burda, autor 12 bodů na straně Beksy.

Ta musela v první i druhé čtvrtce dotahovat osmibodové manko na Slezany; před odchodem do šaten však i díky koši Petra Šafarčíka v poslední vteřině 20. minuty ztrácela jen tři. A Opava už jí v dalším průběhu o moc víc neutekla, naopak po dvou trojkách vynikajícího Vyorala (v utkání 27 bodů, 7 doskoků a 7 asistencí) začala pomalu odpadat. Ve čtvrté periodě pak šly Pardubice do dvouciferného vedení, které hosté srazili jen na moment. Beksa finišovala v exhibičním duchu za nadšeného potlesku diváků.

„Snažili jsme se, co nám síly stačily, ale v poslední čtvrtce už jsme bohužel tahali nohy — vytratila se lehkost z první půle. Také nás ničil Vyo (Vyoral), jeho body byly rozdílové,“ mínil opavský křídelník Luděk Jurečka.

„Vyorala jsme ve druhé půli nebyli schopni odříznout od balonu, i když jsme to měli za úkol. Ten si z nás chvílemi dělal trhací kalendář,“ poznamenal k tomu Kryštof Vlček, asistent trenéra Opavy.

„Klíčové byly asistence, hráli jsme velmi dobře v útoku. A druhý nejlepší tým ligy nám dal jen 73 bodů, takže fungovala i obrana,“ pochvaloval si kouč Beksy Repeša.

V témže duchu se Východočeši hodlají prezentovat i v sobotu 15. ledna, kdy na závěr základní části nastoupí od 18 hodin v Kolíně.

„Musíme se na to připravit fyzicky i mentálně a pokračovat ve vítězné sérii,“ plánoval trenér Repeša.