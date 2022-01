Pardubice míří za postupem. Ale varují se: Na náskok nesmíme spoléhat

„Odvedli jsme dobrý výkon. Ilirija je dobrý tým, čtvrtý ve slovinské lize, ale my na ně nastoupili připravení a koncentrovaní,“ chválil pardubický trenér Dino Repeša na klubovém webu.

V první desetiminutovce se ještě oba týmy přetahovaly o těsné vedení, Beksa však začala postupně dominovat. Na konci druhé čtvrtky už vedla o 18 bodů (46:28). A se Slovinci bylo ještě hůř, mezi 22. a 26. minutou domácí zapsali další šňůru 13:0 a jejich náskok byl rázem téměř třicetibodový.

„Škoda toho zbytku třetí čtvrtiny, kdy nám Ilirija dala 21 bodů, ale myslím, že v ostatních částech zápasu jsme to zvládli dobře,“ uvažoval Repeša.

Pardubicím se tak podařilo navázat na sobotní ligové vítězství nad Kolínem 102:82. Stejně jako se Středočechy rozhodly o výhře Beksy nad Lublaní doskoky a asistence.

„Další zápas, který jsme vyhráli na doskoku. Je to o to cennější, že soupeř má velmi fyzické mužstvo. Zmínit je potřeba i 28 asistencí, což je opět podobné číslo jako proti Kolínu (30),“ porovnával Repeša.

Východočechům se tak výrazně přiblížil postup do semifinále Alpe Adria Cupu, který budou potvrzovat v odvetě ve Slovinsku, jež se odehraje ve druhé polovině února.

„Soupeře nesmíme podcenit. První zápas Lublani nevyšel podle představ, ale doma to bude úplně jiný tým. Nesmíme spoléhat na to, že máme vytvořený nějaký náskok, do zápasu je potřeba jít jako za stavu 0:0,“ nabádal pardubický křídelník David Pekárek.

Ještě předtím jej ale čeká Kooperativa NBL. Zmíněný zápas s Kolínem byl pro Beksu posledním v základní části nejvyšší soutěže, zítra už má před sebou úvodní utkání nadstavbové skupiny A1 proti Ústí nad Labem. Začíná se v 17.30 na Dašické.