Náraz v Brně. Pardubický favorit marně chytal rytmus a promrhal závěr

„Celý zápas se nám nedařilo a nemohli jsme najít ten správný herní rytmus. Do jisté míry za to mohlo Brno, ale z větší části my sami,“ mračil se na tiskovce trenér poražených Ken Scalabroni.

„Neproměňovali jsme, hráči běhali do svých pozic moc brzy, a to jak s míčem, tak bez něj. Jednoduše jsme na hřišti neodvedli dobrý výkon, zejména na útočné polovině,“ pokračoval s tím, že i tak jeho mužstvo mělo několik šancí se soupeři utrhnout a zvítězit. Nestalo se.

Bekse rozhodně nepomohlo, že její podkošová sestava sbírala jeden faul za druhým. Pivoti Švrdlík a Kohout z toho důvodu utkání nedohráli, jejich kolega Nečas končil se čtyřmi osobními chybami. Scalabroni tak měl v koncovce při výběru hráčů na ploše dost svázané ruce.

Na druhé straně naopak mimo jiné trefil tři ze svých pěti trojek v utkání rozehrávač Smithson, zblízka se přidali i další brněnští borci a bylo zle. Přitom hosté po většinu duelu vedli...

„Jsem rád, že v sobě kluci překlopili mentalitu, a i když prohráváme o osm, tak žijeme,“ pochvaloval si kouč vítězů Lubomír Růžička. „Přišli k nám dva bojovníci, Kuba Krakovič a Davell Roby. Jejich energie nám hrozně pomáhá a vede potom k víře, že jsme schopní porazit tým jako Pardubice. Jsem za to velmi vděčný,“ dodal.