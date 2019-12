Návod na střelecký večer? Celý den mi bylo špatně, tvrdí Škranc

„Je to hrozně vtipné, protože já jsem se celý den cítil špatně. Zase mám nějaké střevní potíže, ale řekl jsem si, že to odehraju nejlíp, jak umím, a padalo to tam,“ říkal po utkání v rozhovoru pro web Beksy.

Škrancovi padaly hlavně střely z dálky. Proměnil hned šest trojek z devíti pokusů. „Škrljevo si v obraně hodně vypomáhalo na naše pivoty, takže nám střelcům se otevřely volné pozice na trojce a stačilo je akorát proměňovat,“ vysvětlil Škranc důvod povedeného představení.

Pro Pardubice se v úterý jednalo o pátou výhru v Alpe Adria Cupu v řadě, kterou si zajistily postup do čtvrtfinále. Přitom jim v Chorvatsku scházel dlouhodobě zraněný pivot Prokop Slanina a s týmem k utkání neodcestoval rozehrávač Tomáš Vyoral. V průběhu mače navíc odstoupil i další hráč, křídelník Ozren Pavlovič.

„Čekali jsme těžké utkání, protože chorvatské týmy jsou dobré, ale zvládli jsme to,“ byl rád Škranc.

První desetiminutovku však Východočeši prohráli o šest bodů 15:21. „Měli jsme těžké nohy po té dlouhé cestě,“ hledal příčiny Škranc. Ve zbytku duelu už se z ní ale pardubický tým oklepal a vzešlo z toho vítězství o jedenáct bodů.

„Po prvních deseti minutách jsme se probudili, postupem času se rozehráli a už to bylo v pohodě,“ přemítal Škranc.

Na čtvrtfinálového soupeře v tomto evropském klání si Beksa ještě nějaký čas počká, teď se však musí soustředit na domácí soutěž, která pro ni pokračuje v sobotu od 18 hodin v Prostějově proti Olomoucku.

Pardubice budou v utkání usilovat o návrat na třetí místo tabulky, o které přišly v posledním kole v Brně, kde prohrály 75:80. Olomoucku patří šestá pozice a minulý zápas taktéž nezvládlo. Padlo na palubovce USK Praha v poměru 77:84.