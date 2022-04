Šesté čtvrtfinále... Nikdo nechce končit, zní z Pardubic před bitvou s Brnem

„Nikdo z hráčů nechce končit sezonu, my trenéři samozřejmě také ne. Takže pondělkem počínaje do toho dáváme všechno,“ předeslal před bitvou, jež v hale Dašická vypukne v 17.30, pardubický asistent Adam Konvalinka. „Věříme, že nám zase pomůžou naši fanoušci, stejně jako minule, kdy nám dávali spoustu energie, abychom vrátili sérii k sedmému zápasu do Brna,“ pokračoval.

Energie z publika se bude určitě hodit, vždyť při sobotní prohře 71:83 byla právě ona tím, co borcům z Beksy ve druhé části střetnutí zoufale scházelo.

„Soupeři nás v Brně přeskákali. Na útočný doskok chodili ve třech lidech a vyplatilo se jim to, skórovali z třetích i čtvrtých šancí,“ připomněl též křídelník David Pekárek, který v pátém mači nastřílel 13 bodů. „Na tom musíme v dalším zápase zapracovat, víc se na to zaměřit,“ burcoval.

Základním předpokladem případného úspěchu v podkošovém prostoru je dostatečná agresivita. Beksa zkrátka musí v obraně patřičně utáhnout šrouby. „Myslím si, že v předchozích domácích duelech jsme byli lepším týmem. Věřím, že to potvrdíme i tentokrát a do Brna se ještě jednou podíváme,“ přál si Pekárek.

Asistent Konvalinka upozornil i na důležitost povedeného startu. „Vstup do zápasu podle mě stoprocentně rozhodne,“ mínil. „Pokud se nám podaří navázat na to, jak jsme začali v domácích zápasech číslo 3 a 4, a pokud budeme podobně tvrdí a agresivní a nedáme soupeři nic zadarmo, tak se nám bude hrát mnohem lépe,“ doplnil Konvalinka.

Opak by mohl předjímat katastrofu; to poslední, co Pardubice potřebují, je, aby na ně padla psychická deka a nepohoda. „Kdybychom dovolili Brnu odskočit na nějaký bodový rozdíl a následně museli dotahovat ztrátu, tak nás to bude stát spoustu sil, které by nám později mohly chybět,“ věděl Konvalinka.

Beksa bude jako obvykle spoléhat zejména na reprezentačního rozehrávače Vyorala, slušnou sérii však hrají i další členové základní pětky Walton, Šafarčík a výše zmíněný Pekárek. Pod výhry na Dašické se výraznou měrou podepsali rovněž pivoti Švrdlík a Vrankovič.

Z pardubické rotace však nově kromě dlouhodobě zraněného Potočka vypadl i mladík Burda, jehož účast v dnešním zápase je nejistá. Oslabené nicméně zůstává i Brno, které bude postrádat Maddena a zřejmě i Půlpána s Körnerem.