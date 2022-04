Trefa z dorážky přišla pozdě, Pardubice sérii s Brnem srovnaly

Jenže po timeoutu kouče Repeši a bleskurychlém faulu Bálinta Američan Walton, jinak jeden z hrdinů duelu, nedal ze svých šestek ani jednu, hosté doskočili a hnali se do protiútoku.

Ten stačil tečí nahrávky do autu zdárně zastavit pardubický kapitán Švrdlík, ale ani v tu chvíli nebylo hotovo. Rozhodčí po kontrole videa zbývající čas na světelné tabuli upravili z 0,5 na 0,7 vteřiny, potvrdili místo rozehrávky a Brňan Djuricic se ještě dostal ke střele. K úlevě hráčů i fandů Beksy minul a dorážka už přišla moc pozdě, takže koš neplatil...

„V některých úsecích to asi vypadalo, že budeme mít utkání daleko lépe pod kontrolou, ale opak byl pravdou. Nakonec jsme se strachovali o výhru až do koncovky,“ přiznal Kamil Švrdlík. „Jsme ale rádi, že jsme vyhráli, je to 2:2 na zápasy a jedeme dál,“ řekl po výhře 89:87.

Konstatování z poslední věty je to nejpodstatnější, Bekse se ve dvou kláních na vlastní palubovce podařilo ve čtvrtfinále dohnat nepříjemné manko 0:2, které předtím nabrala na jihu Moravy. Soupeř i přesto zaslouží absolutní respekt - přestože se musel obejít bez zraněného klíčového rozehrávače Půlpána a na jeho hře to zprvu bylo dost vidět, dokázal postupně objevit způsob, jak Bekse pořádně zatopit.

„Asi jsme našli trošku klíč, jak zastavit útok Pardubic, který nás trápil. I přesto, že jsme dostali 89 bodů, ve třetí a čtvrté čtvrtině už to bylo v obraně fajn,“ podotkl trenér Brna Lubomír Růžička, který vedle toho velebil atmosféru v pardubické hale a zápas označil za „reklamu na basket“.

„Bylo to hodně těžké vítězství,“ připustil asistent trenéra Beksy Adam Konvalinka. „My jsme měli skvělý vstup, ale bohužel musím říct, že větší část utkání asi bylo lepší Brno. Naštěstí jsme hráli s bodovým polštářem, který nám pak pomohl,“ doplnil.

„Byla to bitva, všichni to viděli. Zápasy s Beksou jsou vždycky fyzické, v play off o to víc,“ poznamenal pivot hostí Šimon Puršl.

Další „řež“ oba soky čeká už v sobotu v Brně.