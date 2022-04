Kouč pardubických basketbalistů po vyřazení: Byla to dobrá sezona

Jeho tým v rozhodujícím sedmém čtvrtfinále padl v Brně 76:83. „Měli jsme šanci vyhrát, ale to může jen jeden,“ glosoval trenér smířeně.

Pardubičtí letos coby obhájci trofeje dobyli stříbro v Alpe Adria Cupu a k tomu přidali bronz z národního poháru, když v březnu na Final Four v Lounech v bitvě o pódium přemohli právě Brno.

Teď se karta obrátila. Třebaže čtvrtfinále bylo v globálu velice těsné, závěrečnou periodu posledního klání, jež měla sérii definitivně rozseknout, Východočeši nakonec nezvládli. Po fantastickém obratu z minus 18 ve druhé čtvrtce na plus 7 ve 34. minutě tuto pasáž v součtu prohráli 10:20 a nebylo co řešit.

„Museli jsme dohánět veliké manko, pak jsme to dotáhli a mohli i vyhrát. Bojovali jsme, vrátili se do utkání, ale na to se nehraje. Hraje se na vítězství a Brno si je zasloužilo,“ uznal po porážce rozehrávač Petr Šafarčík, jeden z největších dříčů v dresu hostí. „Na konci nám chyběla energie,“ zopakoval trenér Repeša problém, který Beksu při užší rotaci provázel de facto ve všech brněnských kláních.

Potíže s kádrem trápily i Brno, s absencemi zraněných hráčů, mezi něž patřil i expardubický reprezentační rozehrávač Půlpán, si však poradilo s grácií.

„Rozhodlo srdce Kuby Krakoviče, zkušenosti Romana Marka a týmový výkon,“ uvedl trenér Brna Lubomír Růžička. „Po hrůzostrašné třetí čtvrtině, ve které jsme přestali bránit, jsme ukázali, že jsme dobrá parta, která to s basketem myslí vážně. Teď si musíme odpočinout a připravit se na semifinále. Chci poděkovat divákům, vytvořili neskutečnou atmosféru. Loňské čtvrté místo nebyla náhoda, Brno patří do špičky ligy,“ doplnil spokojeně.

Domácím koučem zmíněný Krakovič byl bezpochyby zajímavou postavou střetnutí. Nejprve sice několika nesmyslnými ztrátami Brno málem potopil, ale když se skutečně „lámal chleba“, byl pro svoje mužstvo k nezaplacení. Ve čtvrté čtvrtce (coby pivot!) nejdříve snižoval na 70:73 trojkou s faulem, pak proměnil jednu šestku a chvíli na to další trojku. Beksa v tom úseku nijak nekontrovala; Brno zničehonic vedlo o bod a klíčovou výhru už si nenechalo vzít. Bylo opět parádně nastartované.

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ale Pardubice se dokázaly vrátit. Ve třetí čtvrtině to chytly za pačesy a my trochu znervózněli. Ale ve čtvrté jsme to dobrou obranou urvali, byť síly ubývaly. Hlavně nás hnala plná hala, já jsem si to nesmírně užil,“ rozplýval se Krakovič.

Brno může díky postupu vyzvat po základní části druhou Opavu.