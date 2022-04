Teď jsme na koni my, věří v Pardubicích. Z Moravy chtějí přivézt mečbol

„Je jasné, že tým, který získá třetí bod, bude mít před šestým utkáním (v Pardubicích) menší mentální výhodu, a to je také náš cíl,“ prohlašuje Dino Repeša, chorvatský trenér Východočechů.

„Vyrovnání série pomohlo našemu sebevědomí. Momentum je teď na naší straně,“ věří Matěj Burda, mladý rozehrávač Beksy.

„Klíčové bude ubránit jejich top střelce Mishulu a Bálinta, což se nám ve dvou domácích zápasech v rámci možností povedlo. Dále je potřeba si pohlídat doskok tak jako v prvních třech zápasech série,“ pokračuje.

Skutečně: na rozdíl od nich soupeř Beksu v tom čtvrtém přeskákal v poměru 42:33. Repešův soubor nicméně i tak dokázal v napínavém závěru urvat výhru.

„Už před sérií jsem říkal, že ani případný stav 0:2 z našeho pohledu po dvou úvodních zápasech by nebyl tragický, protože jsem viděl dost sérií, které začaly podobně a v jejich průběhu se poté hodně věcí změnilo. To se ukázalo. My jsme domácí zápasy zvládli a pokračujeme dál,“ konstatuje Repeša.

Změnilo se mimo jiné to, že pardubického dirigenta Vyorala už po palubovce nepronásleduje jako stín nejlepší ligový obránce Půlpán, jenž se zranil zkraje třetího duelu. Brněnské parťáky už může s ovázanou levačkou jenom hlasitě povzbuzovat z lavičky.

Snajpr Vyoral má tím mnohem volnější ruce, Jihomoravané však i přesto zůstávají velice nebezpeční. Naposledy je táhl především pivot Puršl, který dal 24 bodů (nejvíc ze všech hráčů) a k výše uvedenému počtu brněnských doskoků přispěl hned sedmi. I na něj se Repeša nepochybně před sobotním kláním při taktické poradě zaměřil.

„Trochu času na přípravu jsme měli. V naší hře jsou věci, které můžeme zlepšit, v obraně i v útoku. Také byl prostor nachystat si něco nového,“ podotýká kouč.