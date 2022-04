Ústí poprvé v ligovém semifinále, Brňané se prostříleli k mečbolu

Ústecký tým v prvním poločase prohrával až o 15 bodů a v pauze to bylo o třináct (32:45). Ve druhé půli však hráli hosté jako vyměnění. Frustraci Kolína dokumentovala technická chyba a následná diskvalifikace domácího kapitána Adama Číže.

„Ani mně to ještě nedochází, podíváme se na to až s odstupem pár dnů. Chtěl bych ale poděkovat všem hráčům, je to zejména jejich vítězství,“ řekl Deníku trenér Jan Šotnar, který ve své teprve druhé sezoně v profesionálním basketbalu dotáhl Slunetu k vytoužené metě.

Ústí, které po dlouhodobé části skončilo páté o příčku za Kolínem, se stalo druhým semifinalistou po domácím suverénovi Nymburku.