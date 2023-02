Jsme teď hodně dole, připustil pardubický křídelník Šafarčík

„Jsme teď asi nejvíc dole za celou sezonu,“ připustil křídelník pardubického týmu Petr Šafarčík v rozhovoru pro klubový web. „Je jen na nás na hráčích, abychom se z toho dokázali vyhrabat. Máme před sebou už jenom ligovou soutěž, na kterou se musíme plně koncentrovat a věřit, že se všechno zase obrátí a vrátíme se na vlnu, kterou jsme tu měli před měsícem,“ přál si.

Proti Kolínu Beksa neměla úplně špatný začátek, byť na první koš čekala téměř pět minut. Ještě na přelomu první a druhé čtvrtky se dokázala držet ve vedení, pak ale přišla velmi nepovedená pasáž. Kolín se rychle dostal do vedení, které udržel. Ve druhé čtvrtině nasázel o dvacet bodů více než v té předchozí.

„Zase přišel výpadek. Kolín odskočil do vedení o deset a více bodů a my teď nejsme v takovém rozpoložení, abychom se dokázali vrátit zpět do takto špatně rozehraného zápasu,“ uvědomoval si Šafarčík.

Na konci druhé čtvrtiny už Kolín vedl 50:32, a i když se Beksa snažila dotáhnout stíhací jízdu a dvě minuty před koncem se dostala na osmibodovou ztrátu, Kolín už si zápas pohlídal.

„Malé pozitivum je, že jsme to ve druhém poločase nezabalili a dokázali jsme zápas alespoň trošku zdramatizovat. Kolín měl ale utkání pod kontrolou,“ uznal Šafarčík.

Jak již naznačil, Bekse nezbývá než se soustředit výhradně na domácí nejvyšší soutěž. V konečném důsledku to ale nemusí být vůbec na škodu, jelikož právě kvůli pohárovým čtvrtfinále bude mít tento týden poměrně náročný program. Ve středu v 17.30 Pardubice nastoupí doma proti Ústí nad Labem a hned v pátek od 18 hodin se představí na palubovce Opavy.

„Nemáme moc času na trénink, do zápasu v Ústí stíháme jen dvě jednotky. Jako vždy si uděláme analýzu předchozích utkání a věříme, že to bude lepší. Skončili jsme ve dvou pohárech, takže na ligu nám zbývá sto procent,“ uvedl kouč Východočechů Dino Repeša.

Zároveň si přál, aby se do sestavy stihl vrátit zraněný David Pekárek, který u posledních dvou proher chyběl. „Možná to ukazuje, jak důležitým hráčem pro nás je,“ uvažoval Repeša.