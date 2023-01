„Zvířata“ pardubické fandy nabudila. Beksa jim brnkala na nervy

Jenže zatímco při vystoupení „Zvířat“ si fanoušci podupávali a tleskali do rytmu za pobrukování známých slok, samotné utkání společně s pořádajícím týmem Beksy protrpěli. Aplaudovalo se až po závěrečném klaksonu, když Pardubice udržely výsledek 71:65, a byl v tom znát i všeobecný pocit úlevy.

Vždyť i křídelník David Pekárek, s 21 body nejlepší pardubický střelec, bez obalu přiznal:

„Z naší strany to určitě nebyl ideální výkon, bylo to utrápené utkání po celých čtyřicet minut.“

Možná to úplně neplatilo o kompletních 40, ale o nějakých 38 minutách ano. Po drtivém nástupu 8:0 se totiž do hry Beksy začala v prostředí, kde nastupuje výjimečně, vkrádat nejistota a křeč. Úvodní náskok byl rázem ten tam; už první čtvrtka skončila smírným skóre 19:19 a Pardubice se rivalovi následně nebyly schopny výrazněji utrhnout. „Měli jsme určitě lepší zápasy v sezoně, ale tak to je. Loni bychom podobný zápas prohráli,“ glosoval kouč Beksy Dino Repeša.

Proč se tak nestalo? Podle trenéra i Pekárka rozhodla ve druhé půli ve prospěch domácích jejich obrana, která je momentálně týmovou chloubou. Za šest posledních zápasů Beksa soupeřům nedovolila více než 70 bodů a v případě Hradce k tomu přispěla konkrétně její zónová varianta, s níž si Královští sokoli moc nevěděli rady.

„První poločas byl vyrovnaný, ale ve druhém poločase nás Pardubice zónou zaskočily. Nejsme ještě sehraní, nebyli jsme na to úplně připraveni,“ podotkl trenér Hradce Lubomír Peterka, jenž nyní do mužstva zabudovává čerstvé posily Soleviče s Prskalem. „Tam se utkání trošku zlomilo, mírně nám uteklo a pak už si to Pardubice hlídaly. Ale při trošce štěstí to pro nás bylo hratelné,“ konstatoval zklamaně.

Repeša vyzdvihl rovněž roli doskoku, jejž Beksa celkově ovládla 45:32.

„Tým bojoval, měli jsme energii pod košem,“ ocenil trenér. „Škoda, že jsme stříleli tolik trojek, navíc jsme měli tragické procento (7/35, tj. 20 %). Na selekci střel v útoku musíme dál pracovat,“ řekl.

„Náš výkon byl špatný,“ zopakoval Pekárek. „Tyhle zápasy je ale hodně důležité zvládat a nám se to naštěstí povedlo, takže s výhrou jsem spokojený,“ doplnil.

Beksa po ní povyskočila na průběžné čtvrté místo tabulky před Kolín, který ve své hale padl těsně 86:87 s pražským USK. Středočeši ovšem mají jeden duel v záloze.

Pokud jde o charitativní rozměr projektu „Hrajeme spolu za Pardubice“, na svozový autobus pro Základní školu a Praktickou školu Svítání se díky vstupnému vybralo 42 tisíc korun.