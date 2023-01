Tenhle zápas se dal vyhrát, řekl hradecký kouč po prohře v derby

„Těžko se mi zápas hodnotí, myslím, že se dal vyhrát,“ posteskl si po utkání kouč hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka, „celý první poločas byl vyrovnaný, hráli jsme dobře, ale ve druhém poločase nás Pardubice zaskočily zónou.“

Právě změna Pardubic v obraně ukázala na to, že hradeckému družstvu chybí po příchodu dvou nových hráčů z ciziny potřebná sehranost. „Nejsme ještě sehraní, nebyli jsme na to úplně připraveni. Tam se utkání trošku zlomilo, mírně nám uteklo a pak už si to Pardubice hlídaly,“ poznamenal kouč.

NBL má před sebou nyní poslední kolo základní části, v němž se Hradec vydá v sobotu do Ostravy. Poté následuje nadstavba, ve které jej čeká skupina o záchranu.