Lepší než zima a sníh je dobrý basket, vzkazuje Repeša fanouškům

„Stále však doufáme ve velkou podporu našich výborných fanoušků. Fotbal se sice hrát bude, ale venku bude sněžit a bude zima, takže je lepší přijít do haly a podívat se na dobrý basket,“ usmál se kouč pardubické Beksy Dino Repeša.

I kdyby hala byla úplně prázdná, prioritou zůstává sportovní výsledek. Východočeši by před nadstavbovou skupinou A1 rádi udrželi čtvrté místo, na které s totožnou bilancí, jakou mají Pardubice (13/8), dotírá právě Ústí. A je pořádně rozjeté, neprohrálo už devět ligových zápasů v řadě. S pohárem jedenáct a jen ve dvou případech nepokořilo hranici devadesáti bodů.

„Cíl je jasný, zastavit útočný talent Slunety, zvlášť hru jeden na jednoho,“ velí Repeša, „jako každý rok Ústí táhne pět kvalitních cizinců plus dva tři zajímaví čeští hráči, kteří hrají na dost střel a tím pádem často skórují.“ A touha porazit dnešního soka má ještě jeden důvod. Pardubice už v letošní sezoně Ústí jednou porazily, začátkem prosince na jeho palubovce 81:71, další skalp by se tak jistě hodil při účtování před play off.

„Prosincovou výhrou jsme získali výhodu, o kterou by bylo škoda přijít. Myslím, že v takto vyrovnané soutěži bude o tom, kdo si pro čtvrtfinále play off zajistí výhodu domácí palubovky, rozhodovat každé vítězství. Pro úspěšný výsledek proto uděláme maximum,“ slibuje Repeša. Vítězství by pro Beksu bylo již páté ligové v řadě. O jednu výhru by tak předčila svůj výkon z loňské základní části, kterou taktéž zakončila jako čtvrtá.