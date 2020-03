Vzor pro děti a nová Šípková. Češka teď předcvičuje celé střední Evropě

Projekt České basketbalové federace pro její sociální sítě začal toto pondělí. Effangová v něm společně s Josefem Příhonským předvádí cviky, kterými se hráči a hráčky mohou udržovat ve formě i při omezených možnostech koronavirové karantény.

Nedávno jste se stala patronkou školní basketbalové ligy ČD Cup, jste hvězdou nových tréninkových videí. Znamená to, že má basketbalová mládež nový vzor?

Kéž by. Bylo by to moc milé. Pro mě je každopádně důležité, že děti vůbec nějaké vzory mají. Když mi pak napíší, tak mám upřímnou radost a říkám si, že to, co dělám, má smysl. Jsem vděčná českému basketbalu za to, co mi dal. Chtěla bych mu toho co nejvíc vrátit zpátky, jestli se to tak dá říct. Tyto akce vnímám jako ideální způsob.

Jak dlouho trvalo vaše váhání, než jste autorům kývla s účastí?

Neváhala jsem ani vteřinu. Jediným problémem bylo, že se brácha vracel z Anglie a musel podstoupit povinnou karanténu, a tak jsem se s ním nemohla v pátek přivítat. Musela jsem spát jinde, abych mohla další den mezi lidi. To mě trošku mrzelo.



Videomateriál na šest týdnů prý vznikl během jediného dne. Jak náročné takové natáčení bylo?

O velké náročnosti nemůže být řeč. Šéftrenérka mládeže Milena Moulisová měla vše připravené. Včetně občerstvení. Takže pro mě to bylo za odměnu a k nějaké dřině to mělo hodně daleko.

Jak velký úspěch mají videa napříč basketbalovou komunitou?

Velký. A rozhodně mě to překvapilo! Hlavně tedy dosah videí. Bavíme nejen Českou republiku, ale videa sdílí také zahraniční kluby. Co vím, tak je používají v Německu, na Slovensku nebo v Polsku. Tady se budu opakovat, ale pro mě to byla opravdu čest být součástí takového projektu a velice mě těší jeho dosah.

Kolik komentářů od známých jste si vyslechla? A jaký z nich byl ten nejlepší?

Nejlepší komentář byl od mojí kamarádky. Ta mě označila za takovou basketbalovou Olgu Šípkovou. Jako mladší jsme totiž podle Olgy posilovaly a obdivovaly ji, jak skvěle předcvičuje. Takže tato poklona za mě jednoznačně vede. Sluší se ale poděkovat za všechny, protože těch pozitivních ohlasů bylo opravdu hodě. I když mám teď fůru času, tak jsem to ani nechtěla počítat.

Nebude si vás třeba trenérka Romana Ptáčková dobírat za některé chyby ve videu, až se vrátíte k tréninku do hradeckého klubu?

Po návratu do klubu očekávám pochvalu od trenérky za aktivitu. (smích) Jinak je ale pravda, že mi hodně chybí týmové tréninky. Ale i kdyby teď přišla kritika za chyby ve videu, brala bych ji pozitivně.