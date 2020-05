Improvizace pro nemocné časy se chytila. Ať ta soutěž trvá, žádají střelci

„Celé je to dobrý nápad a já bych do toho určitě šel, ale chápu, že přípravy kolem soutěže jsou náročné a asi i nákladné. Nicméně věřím, že zájem by byl jak z řad hráčů, tak i ze strany fanouškovských základen,“ říká děčínský rozehrávač Ondřej Šiška na adresu soutěže, v níž střelci musí co nejlépe zvládnout tři disciplíny - půlminutovou rychlopalbu z čáry trestného hodu, minutovou kanonádu z trojkového oblouku a pak i pět hodů z poloviny hřiště, tedy zhruba ze vzdálenosti 13 metrů od koše.

Shoot out Přímý přenos vysílá TVCOM.cz v sobotu, začíná se v 17.30

Opavského favorita Luďka Jurečku se ani nebylo nutné ptát.

„Za mě určitě ano. Každá novinka je zpestřením a oživením jakékoli soutěže a i pro NBL by to bylo zajímavé. Fanoušek by si našel novou věc, kterou by mohl sledovat, a já jako střelec jsem rozhodně pro více podobných akcí. Určitě by bylo dobré zachovat stávající formát, kdy by střelci zůstali ve svých domácích halách, a odpadaly by starosti s cestováním,“ analyzuje akci z různých úhlů 36letý snajpr Slezanů.

Hledá se vhodný termín pro druhý ročník. Mělo by jít o součást All-Star Game? Nebo Final Four Českého poháru? Mohla by klání občerstvit reprezentační okna, nebo s ním začít ještě před sezonou? Případně nabudit fanoušky před ligovým play off?

Shoot outem nadšená osmička nejlepších po základní části netrpělivě vyhlíží sobotní podvečer, kdy čtvrtfinálovým kolem odstartuje závěrečné play off soutěže jednotlivců.

Vítěz finálového souboje sebere 30 tisíc korun. Poražený finalista shrábne 20 tisíc a vítěz souboje o třetí místo pak 10 tisíc korun.

Středeční týmové klání ovládli pardubičtí David Škranc a Josef Potoček před Opavou, třetí byl Děčín.