Střelecká soutěž a Final Four. Basketbal končí nezvykle, ale poutavě

VIDEO: Video Facebook Kooperativa NBL 20. 4. 2020 13:42 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

KOOPERATIVA NBL SHOOT OUT

Mistr svého řemesla

Máte-li pocit, že následující video je zrychlené, tak věřte, že jde o reálnou rychlost. To jen střelecký automat "Luďomat" i po dvou měsících bez míče v rukou ukázal ve druhém kole Shoot outu NBL, že ve snajperském oboru klidové palby by mohl objíždět světové šampionáty. 79 bodů opavského Luďka Jurečky se v následujících 4 kolech bude jen horko těžko někomu překonávat...

#KooperativaNBL BK Opava